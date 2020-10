Líderes ambientales de Peñuelas rechazan propuesta de Charlie Delgado sobre AES

Líderes activistas de Peñuelas que luchan en contra del depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico, criticaron la intención del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), de firmar un nuevo contrato con la empresa AES y extender su permanencia en la isla.

Para la profesora Yanina Moreno Febre, portavoz del Campamento contra cenizas en Peñuelas, es "una irresponsabilidad estar proponiendo llegar a nuevos acuerdos con una empresa criminal como AES".

"Es una barbaridad y una falta de respeto que, después de ser contaminados y envenenados con la basura tóxica de AES, de ser arrestados y perseguidos por el gobierno durante las manifestaciones en Peñuelas, y ante una empresa que se niega a cumplir las leyes del país, el Sr. Charlie Delgado proponga firmar un nuevo contrato con esos buitres corporativos. A la empresa AES hay que sacarla de Puerto Rico, y no premiarla por acabar con la vida de nuestra gente”, expresó Moreno.

Según la líder ambiental, tanto el candidato por el PPD como el candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP) representan "un peligro para el ambiente y la salud de las comunidades".

Charlie Delgado apunta a modelo de pagador único como pilar de su plataforma de salud En conferencia de prensa se aseguró que la transición podría demorar hasta año y medio

“En el PNP, mientras Pedro Pierluisi Urrutia era cabildero de la AES, Jenniffer González Colón recibió donativos por parte de esa empresa. En el caso del PPD, durante la incumbencia de Anibal Acevedo Vilá en la gobernación, además del gasoducto del sur, este comenzó el depósito indiscriminado de cenizas tóxicas en la isla y ahora Charlie Delgado quiere firmar otro acuerdo con AES. Estas cuatro personas son enemigas de nuestro pueblo”, sentenció Moreno Febre.

Por su parte, José M. Díaz Pérez, miembro del Campamento de Peñuelas, dijo que el futuro energético de Puerto Rico no puede estar basado en que una solución sea simpática o no.

“El Sr. Charlie Delgado parece que no está bien asesorado y no sabe mucho del tema. La transición con gas metano o natural comenzó hace tiempo. Sobre el 40% de la energía ya se produce con ese tipo de gas. Aquí hay una ley (Ley 17-2019) que establece que para el 2050 nuestro sistema eléctrico tiene que estar generando un 100% con fuentes renovables. Si ahora le extendemos contratos a AES u otras empresas para aumentar el uso del gas metano o natural, no cumpliremos con la ley. Pasará lo mismo que la ley de reciclaje que nunca se cumplió”, aseguró.

