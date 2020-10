Ante aumento de violencia de género en Naranjito, proponen 'task force' municipal

El candidato a la alcaldía de Naranjito por el Partido Popular Democrático (PPD), Joel Chevres Santiago, propuso que ante el aumento en casos de violencia de género en su municipio, se fomente la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario y específico (task force), para atender este mal social que afecta a las familias y comunidades en dicho pueblo de la montaña.

“Ciertamente esta es una situación alarmante que está ocurriendo en todo Puerto Rico, pero en el caso concreto de nuestro pueblo, mi propuesta es que la creación del grupo de trabajo debe integrar a los cuerpos policiales estatal y municipal, así como el componente de labor social (organizaciones no gubernamentales ONG’s) y también de las iglesias. Durante mis años de labor comunitaria he experimentado personalmente el éxito de iniciativas donde de reúnen los componentes, se reparte el trabajo y se trabaja con un plan establecido de manera plata. Hay un principio administrativo en el que yo creo: si no está por escrito, no es un plan”.

Chevres añadió que en los casos particulares de Ley 54, “hay que ir más allá de la denuncia y trabajar con el entorno familiar, con víctimas y victimarios. El proceso de protección debe incluir mentoría, dar seguimiento adecuado y constante. Si hay situaciones de uso y abuso de alcohol o sustancias controladas, hay que atender eso de manera integral”.

El candidato popular, quien se sumó a las voces que solicitan a la gobernadora que declare un estado de emergencia ante la violencia de género, señaló que está listo para trabajar el tema desde la alcaldía en enero del 2021.

“Desde ya estamos trazando los planes con nuestros candidatos a la Legislatura Municipal, donde la mayoría son mujeres. Tenemos un compromiso para ayudar a erradicar la violencia en todas sus manifestaciones”, finalizó Chevres Santiago.

