Presidente de la Asociación de Alcaldes rechaza acciones de titiritero Antulio "Kobbo" Santarrosa

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José R. “Joe” Román Abreu, autorizó las siguientes declaraciones ante el censurable incidente protagonizado por el conductor del programa ‘La Comay’ en su campaña personalista contra la única mujer candidata a ocupar La Fortaleza en la presente campaña política.

“El poder que otorgan los medios masivos de comunicación no puede ser utilizado impunemente por aquellos que se valen de los mismos para agredir, violentar o causar daño a otras personas por el simple hecho de que se difiera de sus ideas. Resulta todavía más aborrecible cuando ese poder mediático se utiliza para emprenderla contra una persona tergiversando la realidad valiéndose de una niña", expresó Román Abreu en declaraciones escritas.

Comentó que no podemos guardar silencio en estas situaciones porque se convertirían en cómplices.

"Rechazamos enérgicamente la acción de Kobbo Santarrosa y demandamos se tomen las medidas necesarias para que su deleznable acción no vuelva a repetirse en los medios de comunicación del País. Creemos en la libertad de pensamiento y en el más absoluto respeto a los derechos consignados en nuestra Constitución. Sin embargo, no hay manera de hacer compatible el ejercicio de las libertades humanas con el acto degradante en que ha incurrido este individuo. Nuestros niños y niñas no tienen porque sufrir la conducta depravada de Kobbo Santarosa”, añadió Román Abreu.