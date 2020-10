Ella es Hope Hicks, la mujer que habría contagiado de COVID-19 a Donald Trump y su esposa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él, y su esposa , Melania Trump, dieron positivo por COVID-19. Los dos se hicieron la prueba después de que se enteraron que una de las más cercas asesoras del mandatario, Hope Hicks diera positivo. Ella ha trabajado con Trump y su familia desde 2014 y es conocida por su lealtad al presidente.

Hicks tiene de 31 años y viajó varias veces en el Air Force One junto a Trump. Según medios locales, la asesora ya tuvo síntomas en el vuelo de Minesota a Washintong por lo que la pusieron en cuarentena en el avión y posteriormente se confirmó que tenía COVID-19.

Hope Hicks, asesora de Donald Trump / AP

Recordemos que Donald Trump no usaba mascarilla en varios eventos eventos públicos y a Hicks también se la vio sin usar tapabocas.

"Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID-19. ¡Terrible! La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!", dijo el mandatario.

Después de conocer los resultados, Donald Trump publicó en Twitter, “Esta noche la Primera dama y yo dimos positivo de covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”.

En varias ocaciones la han definido como la personal que entiende cuáles son los estados de ánimo del mandatario.

Años de trabajo con Donald Trump

Hope Hicks es una consultora de relaciones públicas estadounidense y ha venido trabajando durante años con Trump, incluso antes de ser presidente de Estados Unidos.

Ella es una de las colaboradoras más confiables del presidente, era la directora de comunicaciones de la Casa Blanca y se reincorporó al Gobierno como asesora hace unos meses con vistas a la elección presidencial.

En 2017 se desempeñó como Directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, un cargo creado para ella.

Antes fue secretaria de prensa y directora de comunicaciones para la campaña presidencial de Trump en 2016 y secretaria de prensa nacional para su equipo de transición presidencial. Además fue empleada de The Trump Organization.

Etapa de modelo

En el tiempo de su adolescencia fue modelo, apareció en la revista Greenwich en 2002. También posó para una campaña de Ralph Lauren. Fue el rostro de las novelas Hourglass Adventures, sobre una niña de 10 años que viajaba en el tiempo.

