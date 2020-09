Autoridades buscan al novio de expareja de Rosimar Rodríguez

Las autoridades estarían en búsqueda del novio de la ex pareja de Rosimar Rodríguez para interrogarlo por el asesinato de la joven de 20 años, según indicó el detective privado Emmanuel Meléndez en el programa Día a Día.

El detective, quien ha estado trabajando el caso para el espacio televisivo, comentó que el hombre era uno de los que estaban en el vehículo Suzuki blanco en el que secuestraron a Rosimar el pasado 17 de septiembre frente a su residencia en Toa Baja. El cuerpo de Rosimar apareció el domingo en una zona de Dorado. Meléndez explicó en Día a Día que en el vehículo iban tres personas, dos hombres y una mujer, al momento de secuestrar a Rosimar. Uno de los hombres era el novio de Jolenis Soto, ex pareja de Rosimar, quien ahora no aparece para ser interrogado. También iba Jolenis y otro hombre. Meléndez agregó que cuentan con una fotografía de Jolenis con un arma de fuego en la mano, pero no brindó mayores detalles. Solo dijo que la imagen surgió como parte de la investigación. Además, detalló que en un momento se investigó si la mujer había abandonado la Isla, ya que cuenta con residencia en Estados Unidos.

Meléndez dijo que hay una persona colaborando con las autoridades y que deberían haber arrestos en las próximas 24 a 48 horas.

Aunque no pudo precisar las razones o el contexto, el detective señaló que el padre de la hija de Soto fue asesinado en otros hechos.

El detective coincidió con el exfiscal, Earnie Cabán en que las autoridades manejaron mal el caso al inicio, ya que no lo trabajaron como secuestro, ni activaron el alerta rosa.

El asesinato de Rosimar ha desatado indignación general en la Isla, al tiempo que avivó el reclamo para que se active un estado de emergencia o alerta ante la violencia de género en la Isla para que se destinen recursos a atender la problemática.

