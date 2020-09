Trump nomina oficialmente a Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo

El presidente Donald Trump, anunció hoy, sábado, oficialmente que nominó a la jueza de apelaciones Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo.

Coney Barrett remplazaría a la jueza asociada Ruth Bader Ginsburg, quien falleció la semana pasada por complicaciones de cáncer del páncreas.

