Representante Aponte le sale al paso a Acevedo Vilá

El representante José Aponte, presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, desmintió al candidato Aníbal Acevedo Vila sobre la labor de Jenniffer González en la reforma contributiva federal.

“Es lamentable para el pueblo de Puerto Rico que Aníbal Acevedo Vilá no ha perdido su costumbre de ser un mentiroso en serie. Ha tratado de zafarse de la responsabilidad que el Pueblo y que la Junta de Supervisión Fiscal ya le han adjudicado de que fue precisamente él, siendo el Gobernador de Puerto Rico en el 2006, que creó la crisis fiscal actual al cerrar el gobierno local por dos semanas e implementar el IVU del siete por ciento, entre otras nefastas políticas económicas que impulsó. La Comisionada Residente estuvo trabajando en todo momento para incluir a Puerto Rico dentro de la Reforma Contributiva Federal. Tanto es así, que la comisionada trabajó sus esfuerzos de la mano con el sector industrial de la Isla y obtuvo grandes resultados para nuestra gente, que fueron ampliamente reseñados por la prensa. Jenniffer logró expandir el programa de las Zonas de Oportunidades para prácticamente el 100 por ciento de la Isla y logró la aplicación retroactiva de la Sección 199 y 199A del Código de Rentas Internas federal. La Comisionada Residente no paró ahí; en el 2018, también logró la extensión por cinco años al rembolso del arbitrio del ron, que antes solo se lograba extenderse por apenas uno o dos años", expuso Aponte en un comunicado de prensa.

Agregó que la aplicación de la Sección 199, la cual es una extensión del crédito para manufactura doméstica dentro del Código de Rentas Internas, permitió una economía de $100 millones en contribuciones y generó hasta $3 mil millones en actividad económica. Por otra parte, dijo que la Sección 199A permite una deducción de hasta el 20 por ciento del ingreso del negocio cualificado que recibe un contribuyente a nivel federal de una sociedad, una corporación o de una compañía de individuo.

"El “rum tax”, es un reembolso del arbitrio del ron que producen Islas Vírgenes y Puerto Rico, allega a la Isla cerca $500 millones y que, con la extensión de cinco años que logró Jenniffer González, representó $80 millones adicionales de lo que se recibía. Presentó el HR 1786 para que ese rembolso se hiciera permanente, la Cámara de Representantes federal también aprobó dicho lenguaje dentro del HR 5687, que incluía la ayuda suplementaria por los daños de los terremotos sufridos en el suroeste. Las Zonas de Oportunidad que logró Jenniffer González para Puerto Rico es un programa que incentiva la creación de empresas e industrias mediante una prórroga en los pagos de contribuciones por ganancias de capital. Las gestiones de la comisionada residente en torno a las Zonas de Oportunidad lograron extender este programa a casi el 100% de la Isla y eximir a Puerto Rico del proceso de revisión y certificación de las zonas. Tratar de negar este logró de Jenniffer, es pura demagogia política. La comisionada residente obtuvo tres grandes logros en la Reforma Contributiva Federal, y ha continuado dando grandes pasos a favor de la manufactura para Puerto Rico posterior a dicha Reforma, como la extensión al arbitrio al ron. Que nadie se deje engañar por las artimañas que todos conocen que emplea Acevedo Vilá para tratar de confundir a nuestro pueblo", expuso Aponte.

Así mismo, el legislador novoprogresista destacó que la comisionada residente ha continuado sus esfuerzos y gestiones para atraer más manufactura a la Isla.

"Aníbal pretende que volvamos a los fallidos incentivos de la 936, que no estaban atados a la creación de empleos, directos o indirectos, ni a la inversión local. Esto ha quedado demostrado por estudio económico tras estudio, que las manufactureras se llevaban de Puerto Rico todo el dinero obtenido de ese beneficio sin crear empleos, ni hacer inversión local, o sea sin dejar dinero alguno en Puerto Rico. Este señor sabe que no logró nada mientras fue Comisionado Residente, y peor aún, en el 2006 nos llevó a la crisis económica actual. No puede competir con este récord, ni tampoco con las nueve propuestas abarcadoras en el área de desarrollo económico que presentó Jenniffer González el pasado domingo, 20 de septiembre”, finalizó diciendo Aponte Hernández.

