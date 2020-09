Gobernadora le llama la atención a la Procuradora de las Mujeres

En el contexto de una racha de desapariciones y secuestros de mujeres jóvenes en las pasadas semanas, la gobernadora Wanda Vázquez puntualizó que se encontraba inconforme con el desempeño de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, pero no mencionó estrategias concretas para atender la crisis.

“Es una situación extremadamente preocupante. Una vez pudo tener conocimiento a través de la prensa de esta situación, por lo menos por las primeras fotografías que salieron ayer en (los medios de) comunicación, tuve comunicación directa con Henry Escalera, el comisionado de la Policía, de las fotos que salieron ayer, exceptuando la joven que todavía se sigue buscando”, dijo Vázquez en aparente referencia a Rosimar Rodríguez Gómez, de 20 años, quien fue vista por última vez en Toa Baja.

“Hay una investigación en curso. No voy a profundizar, que es la que había salido a principios de la semana pasada. El resto de las jóvenes sí habían sido localizadas. No empece a los anterior, sí sabemos que todavía hay unos casos que no se conoce el estatus en términos de si se había podido localizar. Encomendé a la Oficina de la Procuradora que sea el instrumento de orientación, prevención y protección para todas estas jóvenes y que pueda acercarse a la Oficina de la Procuradora y la Policía de Puerto Rico para dar toda la información que sea necesaria”, prosiguió la primera ejecutiva, quien dirigió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) entre 2010 y 2017.