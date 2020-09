Anuncian la reapertura del aeropuerto de Humacao

El representante del Distrito 35, Rey Vargas anunció la reapertura del aeropuerto Hermenegildo Ortiz localizado en el pueblo de Humacao, lo que estaría dándole un impulso económico a la Región.

Luego de que el legislador realizara varias vistas buscando la viabilidad de reapertura de tan importante aeropuerto para la Región Este, hoy y con una inversión de alrededor de $300 mil, la zona podrá tener un empuje y desarrollo económico.

"Cuando llegué a la Cámara de Representantes me di a la tarea de darle prioridad a las cosas que le impulsarán el desarrollo económico de nuestra región. El aeropuerto Regional Hermenegildo Ortiz fue una de estas prioridades y luego de muchas reuniones, hoy me siento complacido por este logro que no es mío, es de nuestro pueblo que me ha dado la confianza para representarlos", sostuvo el Legislador.

Vargas también indicó que las reuniones continúan ya que se está buscando que en las facilidades se instale una máquina de combustible para las naves.

Cabe señalar que con la cantidad de instalaciones hospitales y un área turística como los Palmas del Mar, era de suma importancia la reapertura de las facilidades.

Las facilidades podrán ser utilizadas por pilotos individuales y operadores de aeronaves ultraligeras.