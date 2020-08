Johnny Méndez asegura hay casos positivos dentro del PPD aunque no lo digan

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien se encuentra en aislamiento por haber arrojado positivo al coronavirus COVID-19, aseguró que conoce de casos positivos al virus dentro del Partido Popular Democrático (PPD) aún cuando estos no lo han hecho público.

Cuando se le cuestionó al presidente cameral, en la emisora WMDD 1480, las razones de porqué surgieron tantos positivos dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y no en el PPD, este no descartó que estos no estén hablando con sinceridad.

“A lo mejor es que nosotros hemos hablado con sinceridad. Nosotros responsablemente cuando hemos dado positivo lo hemos dicho al país para que la gente sepa”, comentó el líder legislativo.

En el mismo espacio, Méndez indicó que “yo conozco alguno de ellos que han dado positivo y me lo han manifestado a mi, incluso en la Cámara de Representantes, pero eso es de ellos darlo a la publicidad, no es mi función darlo a la publicidad”.

Ante estas expresiones, el representante Jesús Manuel Ortiz, utilizó las redes sociales para lamentar que Méndez utilice el tema del COVID-19 como algo político ya que asegura no conocer ningún representante de minoría positivo al virus y lo invitó a que comparta los detalles con la colectividad de tener la información.

"No conozco ningún legislador del PPD que haya dado positivo (más allá del caso informado previamente). Es lamentable que el Presidente de la Cámara haga política con este asunto. Si tiene nombres, que informe a la delegación de inmediato y suspenda el operativo de distracción", expresó el legislador de minoría en su cuenta de Twitter.

Además de Méndez, otras figuras del PNP que han arrojado positivo al virus son el vicepresidente de la Cámara, José "Pichy" Torres Zamora, los senadores Carmelo Ríos, Luis Berdiel y William Villafañe, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jenniffer González, el coordinador electoral y la directora de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo y Caridad Pierluisi respectivamente.

De todos estos, el único que no estuvo presente en el comité de Pierluisi el pasado domingo 16 de agosto fue el senador Luis Berdiel.