Brotes de COVID-19 en restaurantes, iglesias y galleras: urge estudio de prevalencia

A pesar de que los casos de COVID-19 continúan en aumento en Puerto Rico, aún el gobierno no ha dado paso a un estudio de prevalencia que permita conocer a ciencia cierta la forma en que se está propagando la enfermedad en la Isla.

El doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo que pertenece al equipo de trabajo médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez, dijo que es necesario realizar el estudio para poder llevar a cabo una campaña para educar a la población y reducir la transmisión del virus.

De igual forma, aseguró que hay que mejorar el rastreo de casos -contact tracing- para optimizar la forma en que se hacen los reportes, al tiempo que aseguró tener información sobre brotes de coronavirus en restaurantes e iglesias.

“De un mes a mes y medio llevamos esta campaña de decirle al secretario (de Salud, Lorenzo González) y a la gobernadora tres cosas: la falta de un estudio de prevalencia a nivel nacional que identifique los factores de riesgo del puertorriqueño, dónde están los lugares de alto contagio y que nos dé una idea de cómo montar estas campañas de prevención”, expresó Reyes en entrevista con Metro.

El epidemiólogo explicó que el estudio de prevalencia permitirá conocer dónde la gente se está infectando así como las conductas de alto riesgo.

Reyes indicó que aunque el rastreo de contactos les ha dado una idea de cómo se están contagiando las personas, no es suficiente.

Explicó que el estudio propuesto comparará a grupos que se contagian con otros que no se han contagiado. “¿Qué hacen los que se contagian que no hacen los que no se contagian? Para eso hay que hacer un estudio de prevalencia”.

Asimismo, Reyes indicó que es necesario educar adecuadamente a la ciudadanía.

“Una campaña educativa agresiva en Puerto Rico. No una campaña publicitaria, una campaña de promoción de la salud donde la gente entienda bien por qué tú te puedes contagiar en un lugar y otro no. Por qué un lugar es de alto riesgo y otro es de bajo riesgo. Por qué esta conducta no es una conducta salubrista”, sostuvo.

Indicó que la también epidemiologa Fabiola Cruz le manifestó recientemente que se han identificado brotes de COVID-19 en varios restaurantes e iglesias. “Eso es algo que no solamente es importante que se empiece a generar esos reportes de manera consistente, sino que es algo que la gente tiene que saber para que sepa ‘dónde yo voy que me puedo contagiar’”, planteó Reyes, quien añadió que se han reportado casos positivos hasta en galleras.