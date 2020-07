Candidato a alcaldía denuncia supuesta estrategia para confundir a electores de colegio electoral

El aspirante a la alcaldía de Corozal por el Partido Popular Democrático (PPD), Ricardo Rodríguez Díaz denunció lo que llamó como una estrategia por parte de su contrincante Sergio Torres para confundir a los electores sobre el colegio electoral a los que le pertenecen.

Según dijo en un video en Facebook, se cerró el centro de votación de la Escuela Experimental Agrícola, por lo que los electores tendrán que ir a otro colegio. Este también expuso que no han sido notificados.

Este expuso que Torres, quien es el actual alcalde de Corozal, no le ha notificado de los cambios en los colegios de votación, labor que tiene que hacer por orden de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Yo me entero hoy por terceras personas. Porque en la mañana de hoy yo puse unas tablas orientando al elector, dónde tienen que votar porque como han cerrado algunas escuelas han tenido que hacer cambios. Pero los que votan en la Estación Experimental Agrícola, yo puse en la tabla 'no hay cambios"", manifestó.

Denuncia en la CEE

"Me acabo de enterar por terceras personas que el Centro de Votación de mi barrio Padilla Ermita, del barrio de mis padres, Cibuco 3 y del barrio de mis suegros, Hormi gas 1, lo cerraron y quieren que todos esos electores vayan a votar a la Escuela Nicolás Rodríguez García en Padilla. Hicieron el cambio el 25 de julio y no se lo notificaron a nadie. Se imaginan todos los electores llegando a votar a la Estación Experimental el domingo 9 de agosto y ver que está cerrada, se van y no votan. Ya está denunciado en la Comisión Estatal de Elecciones, pero esto afecta grandemente los votos el día 9 de agosto", publicó Rodríguez Díaz en su cuenta de Facebook.

Este próximo domingo, 9 de agosto, se llevarán a cabo las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

