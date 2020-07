El equipo de West Fashion Week listo para celebrar el esperado evento presencial o virtualmente este año

En el West Fashion Week estamos más que comprometidos con la salud de nuestro pueblo, en especial de nuestros diseñadores y modelos por lo que te exhortamos a ponerte tu mascarilla como parte del protocolo de higiene y protección para prevenir la propagación del coronavirus. La mascarilla se ha convertido en una pieza de moda clave para nuestro diario vivir por lo que las opciones no terminan y no tienes excusas para no estar protegido. Estamos conscientes del distanciamiento social, pero también positivos de que si nos educamos y transmitimos el mensaje correcto, este virus lo paramos unidos porque todos queremos volvernos abrazar.

Confiamos en poder llevar nuestra 11ma edición de moda, belleza y turismo interno de manera presencial respetando las reglas de distanciamiento y protección, pero de igual forma estamos flexibles a experimentar una edición virtual. Contamos con los diseñadores: Jaer Cabán, José Raúl, Orlando López, Mel Durán, Juan Colón, Tylon Reyes, Zorymar Batlle, Eddie Laboyx, Lorraine Ortíz, Tania Torres, Felipe Seda, Lourdes Arroyo, Jocelyn Delgado y el estreno de Jean Carlos de Jesús, Rosalie Ortíz y Lorena Arvelo.

Nuestros diseñadores no han parado y estamos orgullosos de que han podido seguir creando y mantener activa la industria con sus innovadoras mascarillas para aportar a protegernos, pero también es responsabilidad nuestra apoyar su trabajo con miras a poder combatir esta plaga y lograr un regreso responsable.

No olvides lavarte las manos y usar el hand sanitizer. Exhortamos a que se unan a este movimiento y suban su foto con mascarilla y nos "tagueen" con el hashtag #westfashionweek #pontetumascarilla

#creandoconcienciaparaunregresoresponsable

Desde el WEST Live con Annjannette En vista del toque de queda hemos creado un espacio

de entrevista en nuestra plataforma de facebook con un formato casual "de Cocktail" los lunes y miércoles

a las 7pm para dar a conocer las historias de nuestros precursores y nuevos talentos que van despuntando en la industria. Además un viernes al azar presentamos el WEST VIP LIve con Annjannette dedicado a un invitado VIP que a trascendido en el campo de la moda y la belleza. Estrenamos nuestro espacio el viernes 24 de julio a las 8pm

con la Top Model Puertorriqueña, Mileshka Cortes Bernard, quien con tan solo 21 años ya ha desfilado y trabajado para reconocidos diseñadores y firmas internacionales. Nos pueden seguir en Facebook e Instagram como WestfashionWeek