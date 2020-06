Alcaldes de San Germán y Mayagüez imponen más reglas a aspirantes del oeste

El liderato del Partido Popular Democrático del Distrito Representativo 19, encabezado por los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y el alcalde de San Germán, Isidro Negrón informaron hoy que existe consenso en el área oeste del país para exigirle a los candidatos que aspiran a un puesto electivo en las próximas elecciones; que tienen que proveer propuestas realizables y serios compromisos, si es que desean el respaldo de los miembros de esa colectividad política.

“Los tiempos han cambiado, estamos cansados de ser engañados por personas que se presentan como los mejores candidatos de todos los partidos y cuando son electos se olvidan de los electores y se olvidan de nosotros los alcaldes que los ayudaron a llegar a la legislatura. En esta ocasión, cualquier candidato que desee el respaldo de nosotros tiene que venir con propuestas realizables y un serio compromiso sobre su trabajo una vez sea electo en la Cámara de Representantes o en el Senado de Puerto Rico”, señaló José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez.

Insatisfechos los alcaldes de San Germán y Mayagüez con la actual representante

“El Pronunciamiento de Duey”, en antesala a la reunión de la Junta de Gobierno del PPD (esta tarde), reunió a líderes populares en el Barrio Duey de San Germán, en un proceso que culminó con la presentación de la nueva candidata para representante del Distrito 19, la presidenta de la Juventud del Partido Popular Democrático en el Oeste, Jocelyne M. Rodríguez Negrón.

“Nosotros estamos huérfanos de una verdadera representación en la legislatura de Puerto Rico, vemos a la actual representante del PNP como una persona ausente y ajena a los problemas de nuestros residentes. Prácticamente no hay comunicación con esta persona que dice ser nuestra representante. Ella está allí por accidente, ya que en las pasadas elecciones miles de populares votaron en blanco la papeleta para la legislatura, lo que le permitió colarse como legisladora estatal. Al igual que Ricky Rosselló, ella no estaba capacitada para asumir tanta responsabilidad y el pueblo se ha perjudicado, no tenemos prácticamente representación”, explicó Isidro Negrón alcalde de San Germán.

Acompañados por los también presidentes y legisladores, todos miembros de las legislaturas municipales de San Germán y Mayagüez, el grupo presentó a la actual directora escolar del Municipio de Mayagüez, Jocelyne Rodríguez, como su candidata en el proceso primarista del domingo, 9 de agosto.

Jocelyne Rodríguez acepta el reto para crear propuestas realizables

“Me ofrezco como una servidora pública de 14 años de carrera, madre y ciudadana preocupada por el descuido que vive este Distrito Representativo #19. Acepto el reto y les adelanto que tenemos propuestas realizables para ayudar al desarrollo del oeste, muy en especial a los pueblos de San Germán y Mayagüez. Ya es hora que todos los candidatos a puestos electivos vengamos con ideas nuevas, proyectos y prepuestas que permitan el consenso de la gente que vive en esta zona. Agradezco el esfuerzo de los alcaldes de San Germán y Mayagüez, junto a los representantes Jesús Manuel Ortiz y Rafael Tatito Hernández, quienes se han preocupado por ser parte de este “Pronunciamiento de Duey”. Hoy comienza una nueva era en este Distrito, con la ayuda de ustedes haremos de él, lo mejor de Puerto Rico”, terminó diciendo Jocelyne Rodríguez.