Victoria Muñoz se une a pedido de que la gobernadora vete Código Electoral

La exsenadora Victoria Muñoz Mendoza le pidió a la gobernadora Wanda Vázquez que vete el proyecto de Código Electoral que tiene ante su consideración por “ofender nuestro espíritu democrático.”

En una carta entregada hoy en La Fortaleza, Muñoz Mendoza indica que “ese proyecto de ley rompe los acuerdos de honor y limpieza que han presidido la paz electoral de nuestro pueblo por décadas. Las tentaciones de permanecer en el poder a cualquier costo no pueden ir por encima de las grandes lealtades que nos definen como puertorriqueños.”

De acuerdo con el comunicado de prensa, Muñoz Mendoza recordó el legado democrático de su padre, el exgobernador Luis Muñoz Marín, cuando logró consensos con sus opositores del Partido Republicano.

“El primer legado de mi padre, Luis Muñoz Marín, fue predicar con el ejemplo el valor del voto libre. Combatió con tesón y sin descanso la compraventa del voto y el subsiguiente fraude electoral que imperaba antes de su tiempo. Adoptó la norma de enmendar la Ley Electoral solo por consenso. Su gran aliado en esa empresa de libertad fue el Dr. Leopoldo Figueroa del Partido Estadista Republicano”, sostiene la misiva.

La también excandidata a la gobernación instó a la gobernadora a no firmar este proyecto ya que “un proyecto de ley que no respeta la intención del elector, que invita al voto fraudulento y les niega las inscripciones a los jóvenes en sus escuelas, no merece su firma como gobernadora”.

El reclamo de Muñoz Mendoza se une al que hicieran esta semana César Miranda y Héctor Reichard, dos respetados exsecretarios de Justicia de diferentes ideologías que expresaron públicamente sus reparos constitucionales a la legislación.

Contrario a la tradición democrática del país en asuntos electorales, este proyecto no goza del consenso de los partidos de mayoría y es impulsado solo por el Partido Nuevo Progresista.

Si Vázquez no veta o devuelve la medida en o antes del sábado 20 de junio, el Código Electoral se convertiría en ley.