Manuel Natal aguarda por la decisión del tribunal

El representante independiente Manuel Natal se mantiene a la espera de que el juez Anthony Cuevas tome una determinación sobre la demanda que presentó hace un mes y que, de resolverse a su favor, le permitiría pertenecer a todas las comisiones permanentes del cuerpo legislativo.

“Nos sentimos que las propias posiciones que asumió la representación legal del presidente de la Cámara confirman nuestros reclamos y señalamientos y es una controversia bastante sencilla. Si el presidente de la Cámara entiende que yo soy un representante independiente me tiene que incluir en todas las comisiones. Si me reconoce como representante de un movimiento electoral debidamente inscrito como Victoria Ciudadana me tiene que incluir en todas las comisiones”, sostuvo el también candidato a la alcaldía de San Juan por el debutante partido.

Según el recurso legal, el 1 de abril de 2019 el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, denegó el pedido de Natal para ser reconocido como representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, aduciendo que tras su desafiliación del Partido Popular Democrático se había convertido en un legislador independiente.

“Lo que ha hecho el presidente, de excluirme del 90% de las comisiones de la Cámara de Representantes, de buscar limitar mi participación en el hemiciclo, reduciendo aun más los turnos y el tiempo que se me otorga, y limitando mi participación en otras etapas del proceso legislativo y parlamentario es un acto caprichoso y discriminatorio”, subrayó el representante.

En la demanda se destaca que Natal forma parte de cinco de las 31 comisiones permanentes del cuerpo, y no pertenece a ninguna de las seis comisiones especiales ni las nueve comisiones conjuntas.

“La semana pasada el juez solicitó que pusiéramos nuestra contestación a la última moción presentada por la representación legal del presidente de la Cámara y lo hicimos en menos de 24 horas. Estamos a la espera de que el juez pueda resolver nuestra demanda”, subrayó el legislador sobre el recurso de mandamus presentado el 8 de mayo.