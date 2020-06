¿De smartbands a respiradores? La FDA de Estados Unidos aprobó el respirador "Fitbit Flow" para su uso durante la pandemia

Suena curioso, pero es real. Fitbit, una empresa dedicada al desarrollo de smartbands y otras tecnologías del mundo fitness, desarrollo un respirador. Pensado para la emergencia, de alta calidad, de bajo costo y fácil de usar, el "Fitbit Flow", obtuvo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA por sus siglas en inglés) aprobado por la Administración de Comida y Medicina de Estados Unidos (FDA) para uso durante la emergencia sanitaria pública del COVID-19.

Después de ver la necesidad global de respiradores, desde Fitbit aplicaron su experiencia interna en el desarrollo avanzado de sensores y diseño de hardware. Junto a un equipo avanzado de médicos, que se encuentran trabajando en contra del Sars-Cov-2, crearon Fitbit Flow. Se trata de un resucitador automático inspirado en la caja de herramientas de diseño MIT E-Vent, basado en las especificaciones de los sistemas de ventilación de fabricación rápida.

Una fusión de tecnología y experiencias con el covid-19

Durante el desarrollo y las pruebas, los especialistas de Fitbit consultaron a los médicos de emergencias de Oregon Health & Science University, que atienden a pacientes con covid-19 en el Hospital Ohsu. Y trabajaron con el grupo de trabajo "MassGeneralBrigham Center for Covid Innovation" sobre el diseño y las necesidades de los profesionales.

"El covid-19 nos ha desafiado a todos a sobrepasar los límites de la innovación y la creatividad, y utilizar todo lo que está a nuestra disposición para desarrollar más rápidamente productos que apoyen a los pacientes y a los sistemas de atención médica que los cuidan", dijo James Park, cofundador y CEO de Fitbit.

"Vimos una oportunidad para reunir nuestra experiencia en el desarrollo avanzado de sensores, la fabricación y nuestra cadena de suministro global, para abordar la necesidad crítica y continua de respiradores y ayudar a marcar la diferencia en la lucha global contra este virus".

¿Cómo funciona?

Fitbit Flow se basa en bolsas de reanimación estándar, como las utilizadas por los paramédicos, con instrumentos sofisticados, sensores y alarmas que funcionan en conjunto para soportar compresiones automáticas y monitoreo de pacientes. El dispositivo está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, lo que puede ayudar a reducir la presión sobre el personal especializado que normalmente se necesita para operar un respirador comercial.

Según el New England Journal of Medicine, "Los hospitales en Estados Unidos ya están informando sobre la escasez de equipos clave necesarios para atender a pacientes críticos. Incluidos respiradores y equipos de protección personal (EPP) para el personal médico. Las estimaciones actuales de la cantidad de respiradores en los Estados Unidos varían de 60,000 a 160,000. No importa qué estimación usemos, no hay suficientes respiradores para pacientes con covid-19 en los próximos meses ".

Se necesitan más máquinas

“Es fundamental que desarrollemos soluciones que puedan ayudar a garantizar, que nuestros sistemas de salud tengan el equipo que necesitan ahora y en el futuro si vemos un resurgimiento de Covid-19 ", dijo David Sheridan MD MCR, profesor asistente de medicina de emergencia pediátrica y codirector de Emergencia Clínica Innovación Oregon Health & Science University.

La empresa norteamericana, Fitbit, tiene como objetivo aprovechar la vasta infraestructura y las capacidades de fabricación de la compañía. La que actualmente produce millones de dispositivos Fitbit por año para producir grandes volúmenes de estos dispositivos de emergencia rápidamente.

El objetivo es suministrar estos dispositivos a los sistemas de salud de todo el mundo, que no cuentan con un número suficiente de respiradores comerciales tradicionales. Fitbit Flow está diseñado para usarse solo cuando un respirador comercial tradicional no esté disponible, según la autorización hasta ahora otorgada.