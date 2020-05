¿Por qué Twitter ocultó el tuit de Donald Trump?

Este jueves en la noche el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, publicó un tuit acerca del asesinato del hombre afroamericano a manos de la policía, George Floyd, el cual fue ocultado por la red social Twitter.

Pese a que no fue borrado, el tuit ahora está cubierto por un texto que dice: “este Tweet incumplió las Reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho Tweet permanezca accesible”.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020