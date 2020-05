Miembros de la industria hípica convocan a protesta para la reapertura de las carreras de caballo

Miembros de la industria hípica partirán mañana hacia el Viejo San Juan en protesta para presionar a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) y el Hipódromo Camarero a cumplir con la nueva Orden Ejecutiva que faculta la reapertura de las carreras de caballo, anunciaron hoy, domingo, en un comunicado.

Los integrantes de la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras, junto a la Confederación Hípica de Puerto Rico, la Asociación de Entrenadores de Caballo, la Confederación de Jinetes Puertorriqueños y la Asociación de Dueños de Caballos de Puerto Rico invitaron a partir hacia la entrada el Viejo San Juan desde las 10:00 a.m. en son de protesta.

“Agradecemos a la gobernadora por su decisión de abrir las carreras de caballo. Pero lamentablemente, la AIDH no ha tomado acción proactiva, en la forma de emitir una orden administrativa, para concretar esta reapertura. Por el contrario, accede a presiones del Hipódromo Camarero y la empresa de máquinas de videojuego Scientific Games, atrasando el proceso”, expresó Eduardo Maldonado, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras.

“Por eso vamos a marchar, todos en nuestros vehículos con las luces intermitentes este próximo lunes, llevando un mensaje claro y contundente… que se cumpla con la Orden Ejecutiva ya”, sostuvo.

Esta semana, la gobernadora Wanda Vázquez anunció la reapertura de las carreras de caballo con ciertas restricciones como no celebrar eventos los domingos, que estas no tendrán público en las gradas y no se permitirá el uso de las máquinas de videojuego para adultos.

La industria hípica, la cual genera más de 8,000 empleos directos, lleva paralizada desde el 15 de marzo por las medidas implementadas para detener la pandemia del COVID-19 en la isla.