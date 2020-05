Piden la renuncia del presidente del Hipódromo Camarero

El presidente de la Asociación de Criadores de Puerto Rico de Caballos Purasangre de Carreras, Eduardo Maldonado, alegó el viernes que la gerencia del Hipódromo Camarero Racetrack, operadores de la única facilidad de este tipo en la isla, de intentar evitar el retorno de la actividad hípica de la cual dependen sobre 8,000 trabajadores puertorriqueños, mediante el uso de poderosos cabilderos y le solicitó a su presidente, Erving Rodríguez, que dimita a su posición.

“Estamos en un momento histórico en la industria hípica. El Hipódromo Camarero ha hecho todo lo posible para evitar que las carreras de caballo comenzaran. Enviaron su batallón de cabilderos a la Fortaleza constantemente para que esa decisión que se tomó el jueves no saliera. Sin embargo, a pesar de todos los cabilderos y sus poderes económicos, el deporte hípico ganó”, alegó Maldonado en una comunicación escrita.

El jueves la gobernadora anunció la reapertura de las carreras de caballo con ciertas restricciones como no se celebrarán eventos los domingos, serán sin publico y no se permitirán el uso de las máquinas de videojuego de adultos. La industria lleva paralizada desde el 15 de marzo.

“El presidente de Camarero, el señor Ervin Rodríguez, se ha dedicado a decir constantemente que no querían reanudar las carreras de caballo. La realidad es que han hecho todo lo humanamente posible para impedir esta decisión del jueves. Es una injusticia para nuestro deporte, pero no lo vamos a permitir. Esto no se ha terminado. Esto es un camino muy largo. Tenemos que continuar unidos para mejorar la industria, como todos queremos. Esta industria tiene más fuerza que los grandes intereses de Camarero y Scientific Games”, añadió.

Maldonado agradeció a la gobernadora y el liderato legislativo por permitir el retorno de las carreras de caballo durante esta segunda fase de reapertura de la economía ante la pandemia del COVID-19. Dijo esta es una tremenda noticia para las cerca de 15 mil familias que, directa o indirectamente, dependen de esta industria para el sustento de sus hogares.