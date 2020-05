Reiteran el voto por internet no se considerará para las elecciones

El voto por internet presentado en la Reforma Electoral no se estará considerando para las próximas elecciones.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, indicó en el programa Jay y sus Rayos X que fue una de las enmiendas solicitadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La pasada semana, Vázquez Garced devolvió al Senado la pieza legislativa solicitando unas enmiendas que no fueron especificadas en su momento.

El voto por internet ha sido una de las propuestas mas criticadas por la cercanía al próximo evento electoral general del país.

Hace unos días, la mandataria garantizó que el voto electrónico no se implementará como parte de los comicios del 3 de noviembre, contrario a la intención de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Con relación al Código Electoral ustedes saben que, como gobernadora, siempre he escuchado, me ha gustado escuchar al pueblo y las preocupaciones de los diferentes sectores. En ese sentido, escuchamos la preocupación del voto por Internet (porque) yo no quería que hubiera ninguna duda sobre el proceso electoral puertorriqueño. (Quiero) que los puertorriqueños estén seguros que, el día que ejerzan el voto, es un voto que se hizo con la integridad que requiere ese proceso y confíen de la misma manera que han confiado siempre”, puntualizó la gobernadora.