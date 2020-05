DRNA comenzará a multar y quitar licencias a pescadores comerciales por no rendir estadísticas pesqueras

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, informó que efectivo el 1 de julio todo pescador comercial tiene que rendir sus estadísticas pesqueras, según establecido en el Reglamento de Pesca de Puerto Rico.

Todo pescador comercial que no rinda sus estadísticas pesqueras ante el Departamento será sujeto a una multa administrativa o revocación de su licencia.

“Por los pasados años, el Departamento había emitido boletos de cortesía a los pescadores comerciales que no rendían sus estadísticas, no obstante, estas estadísticas son muy importantes porque permite que se pueda planificar sobre datos concretos y el futuro desarrollo de los pescadores. También permite detectar fluctuaciones en las poblaciones de peces de acuerdo con la abundancia con que se pesca durante el año,” señaló el secretario en declaraciones escritas.

El Reglamento de Pesca de Puerto Rico – 2010 (Reglamento Núm. 7949) en su artículo 11 establece como requisito para la licencia de pesca comercial que se rindan las estadísticas pesqueras. El artículo 9.3 (f) de dicho Reglamento establece que el pescador que no rinda las estadísticas pesqueras correspondientes ante el Departamento, según dispone el Artículo 11, podría conllevar la revocación de la licencia de pesca o la imposición de una multa administrativa por una cantidad no menor de cien dólares ($100.00) ni mayor de cinco mil ($5,000.00).

El secretario del DRNA indicó que en el pasado se habían emitido boletos de cortesía por violaciones a los artículos antes mencionado, advirtiendo la multa que conllevaba el no rendir estas estadísticas. No obstante, efectivo el 1 de julio de 2020 no se estarán emitiendo más boletos de cortesía por estas violaciones. Todo pescador comercial que no cumpla con el requisito de estadísticas de pesca enfrentará una multa según lo dispuesto en el Reglamento 7949.

Actualmente, el Departamento tiene disponible la aplicación eReporting que le provee al pescador comercial una plataforma para que registre sus pescas considerando las condiciones ambientales del día de pesca y que obtenga un historial de las mismas, accesible cuando lo necesite. Al someter correctamente sus estadísticas por eReporting, el pescador comercial recibirá una confirmación a su cuenta de correo electrónico. Esa confirmación es la evidencia de que sometió exitosamente las estadísticas a tiempo. Si el pescador no recibe la confirmación, o tiene complicaciones para instalar la aplicación, o para someter sus estadísticas a través de la aplicación eReporting en su celular o tableta, puede comunicarse de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. al teléfono de servicio para eReporting 787-305-3575.

La aplicación móvil está disponible a través del AppStore de Apple y GooglePlay de Android. La misma es subvencionada con fondos privados administrados por The Nature Conservancy y preparada por la firma especializada en desarrollo de aplicaciones móviles Shellcatch.

Puede acceder al Reglamento de Pesca de Puerto Rico-2019 # 7949 en el siguiente enlace: https://bit.ly/2T8ixN3 .