Estudiante de la UPR en Mayagüez gana concurso del Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados

La estudiante Sara Liah Acosta Ortiz, quien cursa su último semestre en las concentraciones de Contabilidad y Gerencia Industrial del Colegio de Administración de Empresas (ADEM) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue una de las cinco ganadoras del reto lanzado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados (AICPA), para recoger las impresiones de futuros aspirantes a CPA sobre la profesión.

La entidad convocó a los estudiantes universitarios de Estados Unidos y sus territorios a que enviarán un video de entre dos a cinco minutos, explicando por qué habían ingresado al campo de la contabilidad.

Según publicó AICPA, de todos los participantes, se seleccionaron veinticinco finalistas y se eligieron cinco ganadores en un proceso de votación abierto al público.

“Fue una bendición porque me brindó la gran oportunidad de representar a Puerto Rico, a las mujeres y a Latinoamérica, ya que fui la única latina en formar parte de los ganadores, y una de dos féminas, la otra joven es originaria de Tanzania. Me brinda la esperanza de seguir empoderando a la mujer latina en el campo de los negocios y así romper con los glass ceilings que nos agobian”, sostuvo la colegial, quien recibió una dádiva de $500.

Sara Liah concluye su Bachillerato en ADEM en junio, y ya fue reclutada para trabajar, a partir del mes de octubre, como auditora en la firma Price Waterhouse Coopers (PwC), con sede en Nueva York.

“Aspiro a obtener la licencia de CPA y después de tener experiencia en el campo, deseo moverme a consultoría en gerencia industrial. Tengo planes de continuar con la maestría y doctorado, y considero la Universidad de Harvard, ya que tuve la oportunidad de estudiar allí el Summer Venture Management Program. Además, sueño con crear mi propia empresa”, relató.

Durante su jornada académica, participó en Enactus, la Asociación de Estudiantes de Contabilidad (AEC), la Asociación de Profesionales Latinos para América (ALPFA), la Asociación de Gerencia de Operaciones (APICS), la Phi Alpha Delta de Pre-Derecho y el Centro de Negocios y Desarrollo Económico (CNDE) de ADEM.

“El Recinto Universitario de Mayagüez me ha brindado el conocimiento teórico y la oportunidad de crear conexiones a través de las asociaciones estudiantiles, que me han permitido viajar el mundo. Agradezco a mis profesores por su apoyo, como el doctor David González, quien me orientó sobre los beneficios que ofrece AICPA. También estoy muy agradecida de los doctores Patricia Valentín, José Vega, Maritza Soto, la profesora Glennys Rivera y la decana María Amador Dumois, por siempre brindarme su respaldo. Definitivamente, estos profesores han sido claves para mi carrera y logros”, puntualizó.

Precisamente, la doctora Amador Dumois felicitó a la joven por este reconocimiento, que se suma a su larga trayectoria de éxitos, entre estos, ser parte del Forbes Under 30 Summit, evento que convoca la revista empresarial para jóvenes líderes de alrededor del mundo, y participar como estudiante de intercambio en la Universidad Carlos III de Madrid, en España.

“En el Colegio de Administración de Empresas, estamos muy orgullosos de Sara Liah y sus logros. Ella es el sinónimo de una estudiante emprendedora. Es un excelente ejemplo de que, si uno desea oportunidades intra y extracurriculares, nuestro Recinto las ofrece. Le deseamos que sus éxitos continúen en su nueva etapa profesional”, sostuvo la Decana de ADEM.

Asimismo, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR, destacó las aptitudes, liderazgo y competencias que distinguen a la colegial, ejemplo de los más altos valores de compromiso y excelencia educativa que promueve el principal centro docente de Puerto Rico.

“Mis felicitaciones a Sara Liah, su éxito es reflejo de su amplio conocimiento en el área de Contabilidad y Gerencia Industrial. Además de sus intereses, pasión y responsabilidades como estudiante, Sara Liah demuestra en su gesta sus altos valores educativos y humanísticos. En la Universidad de Puerto Rico nos sentimos orgullosos de su desempeño, liderazgo universitario y talento en una competencia de este calibre, en la cual representa además a Puerto Rico. Hoy la celebramos, deseándole el mayor de los éxitos en sus planes presentes y futuros”, destacó el líder universitario.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, indicó que “para el Recinto Universitario de Mayagüez representa un orgullo que sus estudiantes de destaquen a nivel internacional en sus respectivas áreas de especialidad. Durante su jornada académica, Sara Liah se ha integrado a diferentes actividades extracurriculares de servicio y profesionales, lo que le ha abierto puertas para continuar su carrera. Es un ejemplo a seguir y, en nombre de la familia colegial, le deseo el mayor de los éxitos en su próximo paso cuando concluya su grado de Bachillerato. ¡Enhorabuena!”.