Abogada de Mabel Cabeza a legislador: "El que se pica es porque ají come"

Jennie Mariel Espada, abogada de la exjefa de personal del Departamento de Salud (DS), Mabel Cabeza, aseguró el jueves que su clienta no es investigada por las autoridades federales en torno a la compra de pruebas rápidas para el COVID-19 y le respondió al representante, Juan Oscar Morales, en relación a los mensajes de texto que éste le envió a su representada.

“Francamente, si yo fuese él y pensara que esto es una bola de humo, lo menos yo haría es estar comentando en la prensa en relación a eso. Hay un dicho muy sabio que dice que el que se pica es porque ají come. Sin embargo, yo sí estoy 100 por ciento de acuerdo en que el contenido de los textos no había nada ilegal. Lo que sucede es que él está desenfocando la manera que nosotros traímos esto de su conflicto”, dijo Espada en entrevista radial (NotiUno).

Según trascendió, durante las vistas públicas sobre la investigación de la compra de las pruebas rápidas, Espada divulgó varios mensajes de texto en los que Morales supuestamente le hacía pedidos a Cabezas relacionados a referidos de empleo y aumentos salariales.

Alegó que durante las vistas, Morales ha exhibido un “ánimo prevenido” hacia Cabezas, y que esa es la razón por la que divulgó los mensajes.

Asimismo, alegó que Cabezas no resolvió los pedidos que le hizo Morales en los mensajes, salvo los que fueron autorizados por el exsecretario del DS, Rafael Rodríguez Mercado.

“Él (Morales) dice que esto es una bola de humo, que esto es un libreto, que es una estrategia. Cuando se están defendiendo tanto y no ignoran estos planteamientos, es evidente que hay algo ahí, porque el que piensa que un planteamiento es frívolo, ni lo atiende tan siquiera. La primera plana de un periódico me hace pensar que estoy haciendo bien mi trabajo y que le di al botoncito de su estado de defensa”, dijo la abogada.

Agregó que Morales se debió inhibir de la investigación desde el momento en que el coordinador del “Task Force” Médico, Segundo Rodríguez Quilichini hizo señalamientos de que el legislador también había referido al DS a posibles suplidores de pruebas.

Entretanto, Espada alegó que su clienta ha sufrido daños luego que fuera despedida de su cargo en medio de esta controversia. Además, negó que Cabezas esté protegiendo a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, pues si estuvieran relacionadas, no la hubieran despedido como lo hicieron, sino que se le hubiera pedido la renuncia.

“Esta es una madre que ahora se ve con una mancha en su resumé de haber sido despedida de su trabajo cuando lo estaba haciendo bien. Ella está desempleada ahora mismo. Ella me dijo: ‘lo único en lo que me quiero enfocar es en mi hija que está a punto de entrar en finales. Llevo dos semanas en un estado de estrés y ansiedad que está permeando en la vida de mi hija. Ella no está viendo noticias y está enfocada en su hija porque ella es única proveedora”, señaló Espada.

De otra parte, la licenciada rechazó que Cabezas haya sido citada o que sea investigada por las autoridades federales.

“En lo absoluto (no ha sido citada). Yo creo que ya es de conocimiento público que ella está representada por mí. Yo soy una abogada que postulo mucho en la (corte) federal. Los agentes que usualmente radican los casos y los fiscales me conocen, tienen mi celular. Sería obvio que ya me hubieran contactado. Eso que están diciendo que ella está bajo investigación y que ya mismo la van a arrestar, es lo que se dice en los pasillos. A ella la despidieron verdaderamente por lo que se dice en los pasillos”, dijo al advertir que hay leyes federales que criminalizan que agentes federales o fiscales filtren información de investigaciones, que son secretas.

