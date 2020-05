Niega respaldo de Elías Sánchez para puesto en Salud

Pese a que admitió ser amiga del excabildero Elías Sánchez y su esposa Valerie Rodríguez, Mabel Cabeza negó que fuera referida por alguno de estos para ocupar su puesto como ayudante ejecutiva de personal en el Departamento de Salud (DS).

Durante una vista cameral de la Comisión de Salud, Cabeza también negó las aseveraciones que apunta a que ella era la "secretaria de facto" en la agencia durante la incumbencia de Rafael Rodríguez Mercado como secretario del DS.

"[Sánchez y Rodríguez] tuvieron que ver con su recomendación?", cuestionó el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz. "No, ninguno", respondió Cabeza. "Son mis amigos", admitió.

A preguntas del legislador, Cabeza también rechazó que acudió a una reunión en casa de Sánchez en donde estuvo presente la actual gobernadora Wanda Vázquez previo a su nombramiento como secretaria de Justicia.

Cabeza indicó que fue referida al DS por Alfredo Escalera y luego de haber enviado su resumé al Banco de Talentos del gobierno de Puerto Rico.

Sánchez fungió como representante del gobierno de Ricardo Rosselló ante la Junta de Control Fiscal en 2017. Actualmente, un Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) investiga las declaraciones vertidas en el chat de Telegram en el que participaron Sánchez, Rosselló y otros asesores cercano del entonces gobernador. La revelación de este chat en julio de 2019 provocó masivas protestas contra Rosselló que culminaron con su renuncia el 2 de agosto de 2019.

Presencia de Velázquez Piñol en Salud

La exfuncionaria también confesó que el contratista Alberto Velázquez Piñol estuvo presente en varias reuniones, pero que nunca emitió directrices ya que Rodríguez Mercado "no lo permitió". Cabeza sostuvo que el excontratista del gobierno fungió como asesor en la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).

"Trató de dar instrucciones pero el secretario no se lo permitió", comentó Cabeza. Agregó que Rodríguez Mercado sí permitió que el subcontratista de la empresa BDO participara de las reuniones del Departamento de Salud. Velázquez Piñol actualmente enfrenta una acusación federal por su supuesta participación en un esquema de fraude en el Departamento de Salud. En dicho proceso también figuran como acusados la ex administradora de ASES, Ángela Ávila, el expresidente de BDO, Fernando Scherrer, y la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.