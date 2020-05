Hacienda admite error en notificación de pago de $1,200

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, admitió que el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) envió emails por error a ciudadanos indicándoles que el estímulo federal de $1,200 ya fue depositado en su cuenta, cuando en realidad la transferencia no había sido procesada aun.

“Por error sí se enviaron emails a personas que no estaban en la nómina inicial. Para evitar mayores confusiones decidí renotificar a aquellos que no están incluidos en esta nómina inicial. No obstante, sí procesamos una nómina de 230K planillas y sobre $396 millones”, escribió Parés Alicea en Twitter.

"Mis disculpas por la confusión, pero lo correcto era renotificar y no esconder el error", agregó Parés Alicea.

