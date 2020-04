Hacienda dice no puede tocar aún $400 millones en sus cuentas

Aunque el pasado 8 de abril el titular de Hacienda, Francisco Parés anunciaba que contaba con $400 millones en las cuentas del secretario listos para ser distribuidos como parte del plan de ayuda federal a los individuos en la Isla, 22 días después el dinero sigue sin poder tocarse y así seguirá hasta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorice las guías para la aplicación del programa de ayuda de emergencia en Puerto Rico.

Parés dijo en un aparte con periodistas que ese dinero en las cuentas de Hacienda no puede distribuirse hasta que las guías federales estén aprobadas porque así lo condicionó la Junta de Supervisión Fiscal. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta sobre si en algún momento peticionó al organismo creado por la ley federal PROMESA que se le exima de ese requisito para ir adelantando parte de la ayuda mientras se concreta la autorización del Tesoro federal. Sin embargo, Parés ha dicho que además el acceso a esas cuentas del secretario estaría autorizado bajo una ley de 1971 que requiere garantías y que él interpreta que la garantía será la autorización de las guías por parte del Tesoro Federal.

“Típicamente el acceso a la cuenta del secretario tiene que haber una gracia legislativa, ya sea a través de resoluciones de presupuesto o como la ley que se aprobó en el 71 que establece que una vez haya una garantía del gobierno federal sobre unas leyes federales el secretario puede acelerar el pago de esos fondos. Esa ley es del 71. Nosotros, tratando de reducir el riesgo de dilaciones, dijimos puede haber un riesgo de que haya un tiempo entre la aprobación del plan y que nos entreguen esos fondos. Si está el plan aprobado, ya yo puedo acudir a la cuenta del secretario, sacar $400 millones y eso se utilizaría para acelerar el pago a la ciudadanía en lo que llegan esos fondos federales […] pero tiene que haber un plan aprobado. Y me circunscribo no tan solo a la ley del 71 que establece que tiene que haber unas garantías, que la garantía es el plan, sino que también la Junta interpretó esto de manera similar”, expuso Parés. El funcionario planteó como crítico que el Tesoro federal apruebe el plan para él acceder esos fondos en la cuenta del secretario.

Pendientes a la aprobación del plan local

Mientras, Parés expuso que sigue a la espera de que se apruebe el plan, a la vez que detalló los pasos que faltan.

“Eso tiene una coletilla, y es que el IRS no es el último que evalúa el plan. Ese plan viene obligado a ser aprobado por el secretario del Tesoro”, afirmó. Este explicó que un equipo de ambas divisiones evalúa el documento de puerto Rico.

“El plan en los próximos días ya debe estar pendiente a esa aprobación final”, sentenció. Sin embargo, no pudo precisar a preguntas de la prensa una fecha estimada para que los residentes de la Isla vean el dinero en sus cuentas.

“Mi expectativa era enviarlo ya, pero no tengo, y estoy listo para enviarlo ya, estamos listos; pero no tengo una certeza porque a pesar de múltiples preguntas de parte de nosotros, el IRS y el Tesoro no me han provisto esa información”, afirmó Parés. Este agregó que las agencias federales no le han dado detalles tampoco a la comisionada residente Jenniffer González.