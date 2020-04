APPU hace llamado a la legislatura para que vayan por encima del veto de la gobernadora

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) hizo hoy un llamado los Legisladores de Puerto Rico a pasar por encima del veto de la Gobernadora Wanda Vázquez a la Resolución Conjunta 655 que defiende el Sistema de Retiro de los empleados y empleadas de la Universidad de Puerto Rico. “Como lo hemos estado haciendo a través de las últimas semanas, le pedimos una vez más a los honorables Legisladores que no se dejen silenciar. Su conciencia les dijo que aprobaran la RC 655. Sigan levantado su voz en contra de los abusos de la Junta de Gobierno, Gobernadora y Junta de Control Fiscal. Vayan por encima del veto de la Gobernadora. Reten el veto”. Señaló Rodríguez.

El profesor Rodríguez también hizo un llamado al pueblo de Puerto Rico a sumarse a la campaña #retaelveto, iniciada por la APPU y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), que ya está corriendo a través de las redes sociales. “Los problemas de la Universidad no son solo de los universitarios. Los problemas de la Universidad son problemas de todo el pueblo de Puerto Rico. La Universidad le he estado sirviendo bien al pueblo. Hemos estado en primera fila en la defensa del pueblo en momentos de crisis por terremotos, huracanes y pandemias. Este intento de eliminar, a través de la modificación, de nuestro Sistema de Retiro pone en peligro el funcionamiento de la Universidad. Le pedimos a todos y todas las puertorriqueñas que levanten su voz. Vayan a las redes sociales y levanten sus pancartas exigiendo que los Legisladores reten el veto”. Continuó Rodríguez.

El veto a la RC 655 por parte de la Gobernadora va a ser discutido cuando los legisladores y legisladoras regresen del receso legislativo el lunes 27. La Gobernadora justificó su veto en el respeto a la autonomía universitaria y la crisis fiscal de la Universidad. “Nos parece increíble que la Gobernadora hable de autonomía universitaria cuando sigue las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal. La comunidad universitaria de manera abrumadora rechaza los cambios al Sistema de Retiro. Si de verdad creyera en la autonomía, nos haría caso. Precisamente por eso es que le decimos a los legisladores que las voces de la comunidad universitaria gritan que reten el veto”, expresó Rodríguez.

Sobre el argumento de la crisis fiscal esbozado por la Gobernadora, Rodríguez aseguró que “si la Gobernadora de Puerto Rico tuviera un interés real por la crisis fiscal de la UPR no seguiría recortándole fondos a la institución. Esto que dice la Gobernadora es una profecía auto-cumplida. Le recortan los fondos a la Universidad, la Universidad entra en crisis y tienen que recortarle más fondos por la crisis que crearon. Nos parece cínico, falto de seriedad e insensible con los sectores universitarios que trabajamos todos los días en la Universidad del pueblo de Puerto Rico”.

Rodríguez terminó haciendo un llamado a la esperanza y la acción. “Lo último que perdemos es la esperanza. Esperamos que los legisladores y las legisladoras harán lo correcto. Sin embargo, hay que dejarles saber que todo el pueblo de Puerto Rico tiene una unidad de propósitos en la defensa de la Universidad y su sistema de retiro. Exhortó a los universitarios y a los ciudadanos a acudir a las redes sociales, cuelguen sus pancartas, escríbanle a sus legisladores y legisladoras. Todos estamos contra el veto. Usando el #RETAelVETO, juntos damos la batalla”.