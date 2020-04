Juez ordena a empresa dejar de distribuir producto que promete tratar el coronavirus

Un tribunal federal emitió una orden temporal en contra de Genesis II Church of Health and Healing y cuatro individuos asociados con la entidad requiriéndoles que detengan inmediatamente la distribución de "Miracle Mineral Solution (Solución Mineral Milagrosa o MMS), un tratamiento no probado y potencialmente dañino que Genesis está ofreciendo para la venta para tratar coronavirus y muchas otras enfermedades.

Al acceder a la solicitud de ayuda del gobierno, el tribunal determinó que los Estados Unidos han demostrado que Genesis y los individuos asociados nombrados en la orden están violando la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C, por sus siglas en inglés) al distribuir ilegalmente MMS, un nuevo medicamento no aprobado y un medicamento mal etiquetado. Cuando se combina con el activador incluido, el MMS tiene un contenido de cloro dióxido equivalente al blanqueador industrial. El tribunal también determinó que existe riesgo de que los demandados continúen violando la ley si no hay una orden de restricción temporal en vigor.

"Los estadounidenses esperan y merecen tratamientos médicos probados y la medida tomada hoy es un recordatorio poderoso que la FDA ejercerá sus poderes legales para detener rápidamente a aquellos que continúan amenazando la salud del público estadounidense. Es vital que los comerciantes de productos farmacológicos cumplan con la Ley FD&C y que no vendan productos con afirmaciones falsas y engañosas, especialmente para tratar el COVID-19 y otras enfermedades debilitantes, tales como el autismo y la enfermedad de Alzheimer", dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen M. Hahn, M.D.

"A pesar de haber recibido una advertencia previa, Genesis II Church of Healing ha seguido de forma activa poniendo en peligro a los consumidores al vender productos de cloro dióxido que no han sido aprobados y que son posiblemente peligrosos. No vamos a permitir esto, y la FDA se mantiene completamente comprometida a tomar fuertes medidas de ejecución en contra de cualquier comerciante que ponga en riesgo a los consumidores estadounidenses crédulos al ofrecer sus productos no probados para tratar enfermedades serias", añadió el funcionario.

La FDA, conjuntamente con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), emitió previamente una carta de advertencia a Genesis, y la FDA ha advertido a los consumidores en numerosas ocasiones durante la última década que no compren o tomen productos de cloro dióxido, tales como el MMS, que se venden como tratamientos médicos.

