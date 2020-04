Lin-Manuel canta pieza de Hamilton desde su casa

En medio del encerramiento que vivimos a causa del coronavirus, muchos artistas han abierto sus hogares, a través de video, para compartir con sus seguidores y ofrecer un poco de alivio.

Como todos los eventos de entretenimiento, Broadway canceló todas sus funciones y muchos de los actores y actrices también han decidido ofrecer un poco de su talento a través de las redes.

Lin-Manuel Miranda no es la excepción. El autor, compositor y protagonista de los éxitos Hamilton e In the Heights compartió una breve pero conmovedora interpretación de una de las piezas de Hamilton.

La presentación de Miranda forma parte de una serie de videos llamada Living Room Concerts, que reúne a artistas de Broadway.

Mira el vídeo: