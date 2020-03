Siguen en aumento los casos

Mientras continúa la tensión entre los puertorriqueños por la emergencia del coronavirus, COVID-19, las autoridades de Puerto Rico confirmaron que ya hay cinco casos positivos de la enfermedad pandémica.

El más reciente de ellos fue una mujer de 65 años que viajó a Nueva York y presentaba síntomas, por lo que está siendo atendida en un centro de salud en la región de Mayagüez. La prueba fue realizada en el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.

Otros casos confirmados son la pareja de turistas italianos que llegó a la isla en el crucero Costa Luminosa, el turista californiano de 87 años trasladado en helicóptero desde otro crucero hasta Mayagüez y un puertorriqueño de 72 años, paciente de cáncer, sin historial de viaje.

La mujer italiana tiene 68 años y presentaba síntomas, pero su esposo de 70 años es asintomático. En la conferencia de prensa del sábado no quedó claro cómo se contagió el paciente de cáncer del doctor Fernando Cabanillas, que no tiene historial de viaje, pues aunque tiene un familiar que había viajado a California, a esta no se le han practicado pruebas para confirmar si tiene la enfermedad, o si entonces el hombre pudiera haberse contagiado por otra vía. Funcionarios refirieron la pregunta a la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, pero no estaba presente en la conferencia.

A pesar de que los primeros casos sospechosos se reportaron desde el domingo 8 de marzo, las primeras confirmaciones se demoraron por las pruebas enviadas al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta.

De acuerdo con la información oficial provista por el Departamento de Salud, además de los cinco casos confirmados, hay otros nueve que arrojaron resultados negativos.

Además, hay cuatro casos (dos con historial de viaje y dos sin historial) en espera de resultados: un hombre de 86 años de la región metropolitana y una mujer de 85 años de la región de Ponce. En total, suman 15 los casos que manejan las autoridades. Tres son pacientes de más de 80 años; dos son de más de 70 años; dos se encuentran en los 60 años; otros dos, en los 50; una, en los 30; y cuatro, en los 20 años.

Hasta el cierre de esta edición no se tenía nueva información acerca de un hombre de Ponce que presentó síntomas y estuvo en el Día Nacional de la Zalsa, presuntamente compartiendo con un panameño que dio positivo a la enfermedad y que mientras estuvo de visita aquí tenía los síntomas.

Tampoco se había informado sobre el caso de una persona en Canadá que viajó a Puerto Rico y dio positivo. Las autoridades dijeron el sábado que no se habían podido comunicar.

Por su parte, el Hospital de Veteranos maneja directamente sus casos, ha reportado seis, de los cuales cuatro dieron resultados negativos.

El Gobierno se comprometió a ofrecer diariamente la actualización de los casos. Desde el miércoles, se determinó que no informarán los hospitales donde están los pacientes en aislamiento. Se considera designar un solo hospital para atender estos casos, pero esa determinación aún no ha entrado en vigor. La gobernadora Wanda Vázquez indicó que un anuncio en esa dirección se haría a principios de la semana.