Ahora Carmelo Ríos dice que no se va a evaluar hoy el Código Civil

Aunque en la mañana de hoy, jueves, el senador Carmelo Ríos informó que se iba a estar votando por el nuevo Código Civil, cambió de pensar e indicó que el mismo no se estará evaluando en el Senado.

Tras una conversación con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, Ríos comentó la evaluación del mismo será la próxima semana.

"No va a ser hoy. Será la semana que viene", expresó Ríos al periodista Julio Rivera Saniel.

Además, el portavoz de la mayoría en la Cámara alta anunció que no se estarán realizando vistas públicas sobre la medida y que se atenderá el tema del no nacido. "No habrá vistas públicas. El tema del no nacido vamos a mirarlo otra vez", concluyó.

Por su parte, Rivera Schatz se expresó sobre el tema, y además de reconfirmar que la próxima semana es que se trabajará la medida, invitó a la ciudadanía a acceder al portal cibernético del Senado para conocer las enmiendas presentadas.

"Concedimos amplia oportunidad desde el pasado año para que toda persona interesada en aportar recomendaciones así lo hiciera", comentó el también presidente del PNP.

Este proyecto ha sido catalogado por muchos como uno controversial.

La pieza legislativa fue presentada por la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier.