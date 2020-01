¿Qué se necesitará realmente para reducir riesgo de contagio del coronavirus de Wuhan?

La cifra de muertos por el coronavirus de Wuhan es de 132 y más de 6.000 casos. Aunque a nivel mundial se realizan controles, hay muchas cosas que no se saben sobre el virus, conocido como 2019-nCov. Las autoridades chinas consideran que se contagia de humano a humano. Y que pueden infectarse antes que aparezcan los síntomas ¿Qué debe hacer el público realmente para reducir el riesgo de la enfermedad?

En Hong Kong y China continental se utilizan tanto las mascarillas que ya se están agotando. En Wuhan -ciudad china donde se identificó el primer caso a principios de diciembre- el uso de las mismas es obligatorio para quienes salen a la calle. Según el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China, 30 fábricas de dicho producto retomaron la producción y fabrican 8 millones de mascarillas diariamente.

Sobre ello, Chiza citó a la OMS y señaló que: "las mascarillas no son una medida de protección (contra el coronavirus) ya que hay personas que no la utilizan de forma adecuada y no hay cobertura en ojos; que a través de ellos puede ingresar cualquier tipo de germen". También sugirió que la distribución masiva de mascarillas no representa un control adecuado del coronavirus.