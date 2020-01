Candidato independiente revela documentos de Guardia Nacional sobre suministros en Ponce

El candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina reveló hoy documentos que apuntan a que el jefe de la Guardia Nacional, José Reyes tenía detalles desde el 2018 sobre un inventario de suministros enviados por ese cuerpo militar al almacén de Ponce que formaba parte del Plan de Respuesta a Eventos Catastróficos.

Reyes es ahora la persona designada por la gobernadora, Wanda Vázquez, para atender la logística de la respuesta a la emergencia por los movimientos sísmicos que se registran en la Isla desde el pasado 28 de diciembre. El documento revelado por Molina es un memorándum del 15 de mayo de 2018 del ayudante general de la Guardia Nacional sobre cómo manejarían suministros de ayuda pos-María. “Al finalizar la misión, parte de los suministros se enviaron al almacén de Manejo de Emergencias en Ponce”, lee el documento y se indica ver el inventario en uno de los anejos del memorándum.

En las hojas de inventario se detalla una serie de suministros que no expiraban. Por ejemplo: guantes, biberones para bebés, toldos y carpas. Precisamente, la Guardia Nacional demoró en el establecimiento de campamentos bases por falta de carpas, según se indicó. En el inventario también había Glucerna y Ensure.

“El primer mentiroso es el jefe de la Guardia Nacional. Ese señor no merece estar ahí, no merece estar en ese cargo. El jefe de la Guardia Nacional es un embustero y la Gobernadora es otra mentirosa. O… ambos pecan desconocimiento y muestran incapacidad de poder estar en ese cargo”, dijo Molina al revelar los documentos en entrevista radial (WKAQ 580). El aspirante independiente a la gobernación dijo que los documentos le fueron enviados por personal de la Guardia Nacional indignados con la situación.

Molina dijo que los documentos tiene todo lo enviado a Ponce por cantidades. “Te pasé ahí todo el inventario donde se está demostrando por cantidad y unidad que se trasladó a ese lugar. Todo lo que vieron en el video que muy bien transmitió en León Fiscalizador de Ponce ahora lo tienes ahí. Yo escuché horita que van a hacer unos inventarios, que van a ver lo que están haciendo, que se van a hacer proyectos legislativos para yo no sé qué. Otra vez se demuestra que el aparato gubernamental no funciona”, expuso el candidato.









El inventario presentado se limita a los suministros que la Guardia Nacional envió en el 2018 al almacén de Ponce, no contiene todo lo que en efecto estaba sin distribuir en la facilidad. La existencia del almacén está contenida en el Plan de Respuesta a Eventos Catastróficos del Departamento de Seguridad Pública, promulgado con la firma de la Gobernadora en agosto pasado.

Ayer, Vázquez dijo que los planes estaban, pero que ella desconocía el detalle del inventario y que fue malinformada por el despedido jefe de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo. Al nombrar al jefe de la Guardia Nacional a cargo del operativo de emergencia junto a Nino Correa, la Primera Ejecutiva dijo que ahora todo “va a correr como un reloj suizo”.

El Jefe de la Guardia Nacional dijo anoche en entrevista con el periodista David Begnaud que no existe inventario sobre lo que está en los almacenes de emergencia. Ante la falta de inventario, Reyes dijo que no puede identificar la procedencia de los suministros. Reyes dijo desconocer por qué la ayuda no se distribuyó en el momento de la emergencia en los pueblos del Sur. Sostuvo que la Gobernadora habría sido informada de que se estaban siguiendo los protocolos establecidos en los planes.