Conoce la "suite de queso" que dos personas podrán disfrutar en Londres

Solo por una noche estará disponible la suite de queso del conocido Café Rouge en Londres. Dos personas serán las beneficiadas a través de un sorteo que abrirá las puertas de esta exótica habitación. Una gran experiencia relacionada con el queso es lo que ofrece la cadena de restaurantes del Reino Unido.

Desde instalaciones de queso, libros de cocina con temáticas de queso y música de lo más cursi, son algunas de las atracciones que podrán disfrutar los ganadores. Además de un minibar que incluye vino y diversos tipo de queso para compartir, también está disponible el servicio de entrega directa a la habitación que cuenta con más queso en la carta.

El premio incluye una tarjeta de regalo con 50 libras para cubrir una comida del nuevo menú de invierno que ofrece Café Rouge en el que está disponible el té de la tarde acompañado con queso.

Los ganadores disfrutarán de esta experiencia desde el check- in que será a las tres de la tarde del 7 de febrero y el check- out será a las 10 am del día siguiente.

Para concursar en el sorteo debes empezar con el envío de un correo electrónico [email protected]