Fuerte sismo despierta a Puerto Rico

Poco después de las cuatro de la madrugada de este martes, 7 de enero, un fuerte movimiento sísmico despertó a todo Puerto Rico y provocó un apagón masivo en la Isla que el día de Reyes experimentó 10 temblores fuertes. Información preliminar ubica el sismo de esta mañana en 6.6 grados en la escala Ritcher.

Jan 7 4:30 AM: Per PTWC: A 6.6 preliminary magnitude earthquake occurred in the vicinity of PR.

Un sismo de magnitud preliminar 6.6 ocurrió cerca de Puerto Rico. #prwx #usviwx

