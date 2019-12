UIA comparte con gobernadora preocupaciones sobre privatización en AAA

Tras sostener un encuentro con la gobernadora Wanda Vázquez, el liderato de la Unión Independiente Auténtica (UIA) informó que la primera ejecutiva se comprometió a reevaluar el proceso seguido para la privatización de un sistema de contadores inteligentes y las operaciones de servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

De acuerdo con Luis De Jesús, presidente del sindicato, la alianza público privada que la AAA suscribiría con la empresa IBT representaría el despido de empleados. Asimismo, puntualizó que la compañía ha sido señalada en distintos países por incumplimiento de contrato.

En Panamá, por ejemplo, se reportó que en julio la empresa suspendió la construcción de una cárcel para mujeres sin la autorización del gobierno.

“El procedimiento de selección de proponentes para una alianza (público privada) tiene que estar fuera de estos parámetros de corrupción o de mal manejo y señalamientos para poder traerla aquí a Puerto Rico. Nosotros hemos levantado el artículo 9 de la ley (de Alianzas Público Privadas) que indica que esta compañía queda descartada”, expresó De Jesús.

“Se va a investigar todo el proceso y vamos a estar en comunicación con la gobernadora a ver qué sucede”, agregó, por su parte, el vicepresidente de la UIA, Pedro Irene Maymí.

Según los líderes sindicales, Vázquez se comprometió a comunicarse nuevamente con el colectivo en la próxima semana.

Más acceso a licencia de alto riesgo

Por otro lado, Irene Maymí indicó que le trajeron a la gobernadora la preocupación con relación a la inelegibilidad de ciertos empleados de la corporación pública cualificar para la licencia de alto riesgo, que cobija a trabajadores vulnerables a accidentes en el espacio laboral.

“Hay personal que no cualifica (según la definición vigente). Esa licencia es importante. No es que todo el que tenga un accidente en el trabajo tenga derecho a una licencia con paga. Es en los casos en que el médico del Fondo (del Seguro del Estado) determine que ese empleado no puede continuar trabajando”, señaló Irene Maymí.