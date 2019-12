Zoé Laboy dice no conocía sobre aspiración de Wanda Vázquez

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, aseguró que no conocía de la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez de aspirar al puesto antes del anuncio que realizó hace unos minutos, a través del portal wandavazquezgobernadora.com.

Laboy indicó que se enteró de la decisión de la primera ejecutiva a través de la prensa que la abordó de camino a una reunión que sostendría Vázquez con su gabinete constitucional.

“Yo no he visto el video así que les voy a pedir que me permitan verlo antes de poder reaccionar”, dijo la funcionaria.

¿Usted no lo sabía?, se le preguntó a Laboy.

“No”, se limitó a responder. “Me estás dando tú la noticia de que ya hay un video, pero ahora tenemos una reunión”.

“Eso es decisión de la gobernadora, yo respeto lo que la gobernadora determine, voy ahora a escuchar lo que nos tiene que decir”, agregó Laboy.

La secretaria de la Gobernación negó que ya hubiera tomado una decisión con relación a una posible renuncia, a partir de las aspiraciones de Vázquez.

“Recientemente me preguntaron y lo que contesté era que una vez ella anunciara yo tomaría mi decisión. Me están diciendo ustedes que ya anunció, voy hacia una reunión. Yo entonces notificaré cuál es mi decisión tan pronto la haya tomado. Lo que pasa es que para yo tomar decisiones tengo que tener toda la información. A eso es que voy, a tener la información para tomar una decisión”, subrayó Laboy.