Comisionada residente busca un nuevo respiro para las peleas de gallos

Pese a que restan pocos días para que entre en vigor la prohibición federal a las peleas de gallos, la comisionada residente, Jenniffer González Colón buscará que el Congreso incluya una moratoria de un año a dicha veda.

La medida, según la funcionaria, pretende que se realice un estudio económico en torno a la prohibición de las peleas de gallos en la isla. Agregó que intentará que la propuesta se incluya en el ómnibus presupuestario o en el proyecto de presupuesto de Salud federal.

“Nosotros tenemos un lenguaje para incluir en cualquiera de los vehículos que se apruebe- el de presupuesto o de salud- donde pedimos la moratoria a las peleas de gallos y que se condicione un estudio de cuál es el impacto económico que eso tiene para Puerto Rico y que se haría con las aves. Aquí quieren proteger las aves prohibiendo las peleas, pero nadie nos dice si es que van a recoger las aves y las van a matar”, explicó González.

La funcionaria, además, confesó que optaron por tratar de incluir la disposición en una legislación más amplia ya que aprobarla en un solo proyecto luce complicado por el cabildeo de las organizaciones de derechos de animales que provocó la prohibición. “Nosotros preferimos utilizar el lenguaje para incluirlo como una enmienda en un proyecto grande para que pase debajo del radar. Y como estos son proyectos que se radican hoy y se evalúan en uno o dos días, es una alternativa que estamos buscando tanto en Cámara como en Senado”, añadió.

González también instó a la gobernadora a que firme el proyecto de ley 2333 que plantea otorgarle licencias a los galleros para continuar operando pese a la veda federal que entrará en vigor el próximo 21 de diciembre. De acuerdo con la comisionada residente, esto creará un choque entre el gobierno federal y el local y que Puerto Rico pueda enfrentarse a la determinación congresional. "No sería la primera vez que ocurre. Recuerden que en la mayoría de los estados cuando se legisló el que la marihuana se permitiera, el gobierno federal todavía al día de hoy no ha cambiado la prohibición de la práctica o del uso de la marihuana y aún así estos mantienen esto por legislación", señaló al tiempo que estimó que el único requisito es que la legislación local no interfiera con el comercio interestatal.

Cuestionada sobre si el gobierno local asignará recursos para ejecutar la ley federal, González sostuvo que el Departamento de Justicia federal no le asignó recursos a Fiscalía federal.

“En esta medida, siempre que se aprueban medidas de control o de suspensión de prácticas, siempre se le asignan recursos adicionales al Departamento de Justicia federal. En este proyecto como fue una cosa al garete, sin vista, sin nada, no se le asignó fondos a la fiscalía federal en Puerto Rico, pero tampoco se le dio instrucciones. Se las dieron al Departamento de Agricultura federal que no tiene los recursos para hacerla cumplir”, expresó.

El 21 de diciembre es la fecha en la que comienza la prohibición federal en los estados y territorios de todo lo relacionado con las peleas de gallos. La semana pasada, el secreatario de Seguridad Pública, Elmer Román, admitió que no se le han asignado recursos a la Policía de Puerto Rico para ejecutar la prohibición a las peleas de gallo en la isla. Además, reconoció que, al momento, no tenía conocimiento de un plan para atender dicho mandato federal.

"Todavía a mí no se me ha comunicado el plan [de cómo ejecutar la prohibición]. Estoy seguro que la Policía está trabajando cuestión de cómo ellos van a intervenir", comentó el funcionario el jueves pasado tras una reunión en La Fortaleza.