Georgie Navarro promete tomar control de su vida

El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez pidió disculpas el miércoles por los incidentes que provocaron que el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) tomara acciones.

“Quiero pedirle disculpas a ellos y al pueblo por lo que pudo ser una actividad social, que pudo ser agradable en un momento y luego tomó otro giro. El compromiso que hice con ellos es tomar control de mi vida personal, que no afecta en nada, mi labor legislativa, ni con mis constituyentes”, dijo Navarro Suárez en conferencia de prensa.

“Voy dirigido a enfocarme en el aspecto personal y tener control total para evitar esos señalamientos. Quiero agradecer a aquellos que utilizaron esos momentos no agradables porque me abrieron los ojos. Me abrieron los ojos para que esa proyección, que no es la de “Georgie” Navarro, que no es la que mis constituyentes se merecen, sea reenfocada por completo. Les garantizo que “Georgie” Navarro, de ahora en adelante, va a ser completamente diferente al que en situaciones personales, se proyecta no correctamente como son, pero dan un mensaje incorrecto”, añadió.

Las expresiones de Navarro Suárez se dieron al culminar una reunión entre el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, el presidente del PNP en San Juan, Miguel Romero y los alcaldes de Guaynabo y Aguas Buenas, Ángel Pérez y Javier García Pérez que comprenden el Distrito representativo cinco.

“Dicen que ha habido ocho incidentes, yo les puedo decir que en los primeros siete, yo no era presidente del PNP y no le voy a aguantar un incidente más. El representante ha participado en dos primarias y cuatro elecciones. Lo eligió el pueblo. Ahora va a enfrentar una primaria. Ahí tienen una oportunidad de expresarse y si él prevaleciera esa primaria, tienen otra oportunidad de expresarse en las elecciones y yo le digo al pueblo, en las primarias y en las elecciones, es con el voto que se decide”, expresó el presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz al insistir que ninguna persona, a este momento, ha puesto una queja contra el representante quien fue certificado como candidato.

Sostuvo que en caso de ocurrir un incidente adicional, personalmente radicará los recursos en el partido para destituirlo de sus cargos políticos.

Se mencionó también que el representante Navarro Suárez accedió a entregar la presidencia de la Comisión de Gobierno, la cual ahora estará en manos del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Navarro Suárez estuvo involucrado el miércoles de la semana pasada en un incidente frente a un negocio en la Placita de Santurce supuestamente bajo los efectos del alcohol. En el altercado con un empleado de seguridad del negocio fue empujado y cayó al suelo.

