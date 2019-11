Residente truena contra Rocky the Kid y miembros de El Despelote

View this post on Instagram

Mi mensaje es claro, no queremos más violencia de parte de los hombres hacia las mujeres. Estoy seguro de que una emisora como SBS hará lo correcto. 🙏❤️✊ Today we recognize the day against the violence done to women. my message is clear, we do not want more violence done by men to women. I’m sure that a network like SBS will do the right thing.

