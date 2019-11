Aprueban medida para renovar cubierta de planes médicos automáticamente

Con el objetivo de garantizar que ninguna persona mayor de 65 años se vea privada de los servicios de salud, la Cámara de Representantes aprobó una medida de su presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, para obligar el que se renueven de manera indefinida todos los planes médicos individuales y grupales, los llamados Planes Metálicos, cubiertos bajo el programa de transición voluntaria del gobierno federal.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1905, radicado el día 12 de diciembre de 2018, y el cual añade un nuevo inicio (M) al Artículo 2.050 de la Ley 194-2011, mejor conocida como el Código de Seguro de Salud de Puerto Rico, a los fines de que los planes médicos del mercado individual y de grupos pequeños que actualmente están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos puedan renovarse de manera indefinida.

“Actualmente los planes médicos para personas mayores de 65 años, que no son parte del ‘Patient Protection and Affordable Care Act’, tienen permiso de gobierno federal para ser renovados indefinidamente, si las normas en las jurisdicciones así lo permiten. No obstante, Puerto Rico no tiene una norma para atender esta situación; aunque sí un estatuto reglamentario. Esto produce que año tras año, las personas que interesan mantener el seguro de salud que tenían vigente, se vean obligados a estar llenando solicitudes y proveyendo información a su aseguradora para poder mantener sus beneficios intactos. El trámite pone en cierto riesgo estos beneficios, pues tienen que estar pendientes a fechas límites y cumplimiento con la burocracia”, comentó el líder legislativo.

Entre 400,000 a 450,000 personas en Puerto Rico tiene acceso actualmente a los Planes Metálicos, bronce, plata, oro, platino, diamante o también conocidos como ‘estrellas'.

Según explicó el Presidente de la Cámara en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, luego de la entrada en vigor del ‘Patient Protection and Affordable Care Act’ (Ley Publica 111-148) en marzo de 2010, el DHHS entendió necesario adoptar una política transitoria para permitir la renovación de ciertos planes médicos del mercado individual, así como de grupos pequeños, aun cuando éstos no cumplieran con ciertas disposiciones de la antes mencionada ley.

“El tiempo ha demostrado que muchos de estos planes resultan ser más económicos que los planes metales del ‘Affordable Care Act’, mientras que atienden de manera muy satisfactoria las necesidades de un sector de la población que no puede pagar primas más caras. Aunque la Oficina del Comisionado de Seguros ha enviado cartas normativas extendiendo la política de transición, el DHHS no se ha expresado sobre el asunto, lo cual causa mucha incertidumbre y ansiedad ante un sector de asegurados en Puerto Rico”, sostuvo el presidente cameral. ‘

“En esencia, la medida eleva a rango de ley las cartas normativas emitidas por el Comisionado de Seguros, de manera tal que se elimine la burocracia a la que, año tras año, tienen que someterse miles de personas de la tercera edad en todo Puerto Rico”, concluyó diciendo Méndez Núñez.