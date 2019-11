3 controversias a la vista en torno al Código Civil

El Código Civil —el cual tiene 554 páginas— es una de las medidas que se podrían aprobar esta semana en el Senado, pero cuya versión final se desconoce. Carlos Rodríguez Mateo confirmó a Metro que no tenía conocimiento sobre los detalles de las enmiendas que aún se estaban trabajando por la oficina del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. Este medio intentó contactar al resto de los senadores novoprogresistas que forman parte de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, pero no hubo respuesta. De hecho, el Senado no celebró vistas públicas para discutir la medida. La Cámara Baja celebró cerca de 15 audiencias. Por su parte, el senador popular Eduardo Bhatia solicitó al presidente información sobre los cambios que se propondrán. En días recientes, Rivera Schatz dijo que los cambios se limitarían al lenguaje en las disposiciones sobre vientres subrogados y los contratos de adhesión.

Vientres subrogados y concebidos

1

Una fuente consultada por Metro dijo que aunque la medida no permite el alquiler de vientres, sí daría paso a lenguaje que considere el pago de los gastos médicos a la persona que ofrece su vientre a parejas o personas que no pueden concebir. “Pensamos que se podía aclarar para que, por lo menos, se les pueda pagar el tratamiento médico”, indicó la fuente con conocimiento del Proyecto de la Cámara 1654. Asimismo, indicó que se busca “aclarar” el lenguaje en los artículos 69 y 70 sobre los derechos de los concebidos, pero no nacidos para evitar que se entienda que se está poniendo límites al aborto. Sostuvo que no prevé cambios al artículo 382, sobre la definición del matrimonio.

Contratos de adhesión

2

Los cambios en el propuesto Código Civil también podrían incidir en los contratos de adhesión, que son aquellos con una serie de términos y condiciones que ya vienen predispuestos y el cliente no puede negociarlos. Tal y como anticipó Rivera Schatz, la fuente mencionó que las enmiendas podrían añadir beneficios para quienes firman estos acuerdos que abundan para servicios de televisión y telefonía celular. Confesó que, precisamente, compañías de televisión cabildearon en contra de estas disposiciones. Además, entre las revisiones podría estar el lenguaje para limitar la jurisdicción que puede tener el Estado sobre las iglesias.

Se suman voces en contra

3

Por su parte, el presidente de Ciudadanos del Karso (CDK), Abel Vale, alertó que el propuesto Código Civil “debilita la protección a la zona marítimo-terrestre y otros bienes comunes” en momentos en que el cambio climático es una amenaza real para las costas del país. Según explicó, la pieza deja la puerta abierta a la privatización de bienes comunes del Estado. Mientras, diversas voces, como los cantantes Ricky Martin y Kany García, se han opuesto a la adopción del proyecto al catalogarlo como una medida que limita los derechos a sectores vulnerables, como la comunidad LGBTT.