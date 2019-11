Comisión de Ética decidirá hoy si tienen jurisdicción querella Abel Nazario

Los integrantes de la Comisión de Ética del Senado se reunirán el jueves para discutir los pormenores de la querella que el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz radicó contra el senador, Abel Nazario, quien fue arrestado y acusado por segunda ocasión por las autoridades federales.

El legislador detalló que los integrantes de la comisión se reunirán en una reunión ejecutiva a las 12:00 del mediodía del jueves.

“Tenemos que determinar si hay jurisdicción. Luego de eso, si hay jurisdicción entonces se le dan 15 días al compañero Abel Nazario para que se defienda. De ahí en adelante el proceso va a continuar. Si tenemos que recibir al compañero personalmente para que exponga ante la Comisión, así se le dará el debido proceso como se hizo con otros compañeros”, dijo Martínez en entrevista radial (NotiUno).

Detalló que luego un panel analizará la querella para someter un informe a la comisión con las recomendaciones a seguir. Martínez dijo que el proceso podría extenderse al menos hasta el 15 de diciembre.

“Aquí no se le va a tirar la toalla a nadie. Se le va a dar el debido proceso de ley como se ha hecho en otros casos”, dijo el legislador.

Nazario fue arrestado y acusado por segunda ocasión por las autoridades federales por un alegado esquema de robo o soborno para utilizar empleados irregulares del Municipio de Yauco, mientras fue alcalde de ese pueblo, para que trabajaran en su campaña política para el Senado.

De otra parte, Martínez dijo que la dicha comisión no pasó juicio por el primer caso federal contra Nazario, dado que no se radicó una querella por el mismo. Adelantó, en la reunión del jueves se discutirá si se pudieran consolidar ambos casos.

Sin embargo, Rivera Schatz explicó en entrevista en la misma emisora, que sobre ese primer caso no se radicó querella, pues las alegaciones contra Nazario no estaban involucradas con la Asamblea Legislativa.

“La Comisión de Ética está representada por todos los partidos y decidirán finalmente si hay paso para iniciar el procedimiento (de expulsión) o no. Mi exhortación la reitero. Estimo le conviene renunciar para dedicarse de lleno a eso. Quizás al final prevalezca, quizás no. No lo sabemos”, dijo el líder senatorial al indicar espera la comisión atienda el caso “con la mayor diligencia posible” antes de diciembre.

Indicó que en caso que Nazario sea expulsado del Alto Cuerpo, el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) decidirá el mecanismo para llenar la vacante.

