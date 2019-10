Gobernadora acoge recomendación positiva de "Johnny" Méndez para que directora ATM se quede en su puesto

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el viernes, que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez le expresó su recomendación positiva para que la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez continúe en su puesto.

“La situación de Vieques y Culebra, todo el mundo sabe en Puerto Rico que se trata de un problema que trae (de) años, y que nunca, verdad, de alguna manera nadie ha podido dar con alguna solución a ese problema. Así que nos hemos concentrado con la directora de Transporte Marítimo, con Mara Pérez, para de una vez buscar alguna alternativa que resuelva el problema para todos los residentes de Vieques y Culebra que se merecen una transportación justa y una transportación adecuada, además, de aquellos turistas que visitan las islas municipio de Vieques y Culebra”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“En la situación que ocurrió ya está en los foros pertinentes investigándose. Con relación al desarrollo y el 'performance' de las ejecutorias de Mara Pérez, pues la persona que mejor conoce esas ejecutorias, porque yo acabo de llegar al gobierno, ha sido el presidente de la Cámara de Representantes que ha dicho que ese es su distrito y que él entiende que ella ha hecho su trabajo de la mejor manera posible”, añadió.

“Tiene mucho peso la opinión del presidente de la Cámara de Representantes que ha dicho que él está conforme y que entiende que con el problema que ha habido en Vieques, ella está haciendo una excelente labor”, concluyó.

Pérez dijo el jueves que están preparando la logística necesaria para evitar quedarse varada nuevamente en Vieques, mientras que admitió que el traslado del muelle de Fajardo a Ceiba se hizo mal.

La funcionaria debe comparecer el 11 de octubre a otra vista pública en la Legislatura Municipal de Vieques sobre el traslado de la operación del Muelle Isabel II al Muelle Mosquitos.

“Sí. Yo voy la semana que viene para las vistas públicas. Estamos trabajando ahora mismo una logística para que esto no me vuelva a suceder. Yo no voy a pasar lo mismo”, dijo Pérez en entrevista radial (NotiUno) al indicar que llevaría escoltas de ser necesario.

El miércoles se desató una controversia al revelarse que el Negociado de la Policía trasladó al piloto José Estrada Almodóvar a su área de residencia en Arecibo por negarse a transportar la directora de la ATM, alegando que era contrario a la reglamentación federal. El domingo en la noche la funcionaria se quedó varada en Vieques por varias horas como parte de una protesta de ciudadanos molestos por las fallas en el servicios de lanchas.

La funcionaria dijo que temió por su seguridad mientras estuvo varada en el muelle de Vieques. “Lo que dije es que estamos pasando por muchas cosas bien fuertes. (No pensé) que me fueran a dar un tiro, pero sí temía que pudiese pasar algo, que me dieran. Ellos no querían que saliera para ningún lado”, alegó Pérez al indicar que uno de los manifestantes en kayak gritaba que no la dejarían salir.

A principios de esta semana, el líder viequense Ismael Guadalupe advirtió en una entrevista en la mencionada estación radial que las manifestaciones seguirían hasta que Pérez salga de la ATM. “Yo no me voy. Yo no renuncio”, afirmó la funcionaria.

Pérez dijo que está dispuesta a participar de las vistas públicas que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que hará sobre el particular. Sobre la amonestación al piloto de FURA, Pérez dijo desconocer los detalles, aunque favoreció que éste haya sido sancionado si no siguió las instrucciones de su supervisor.

Te podría interesar:

Por otra parte, la directora de la ATM admitió que el traslado del muelle de Fajardo a Ceiba se hizo a la prisa. “Lo de Fajardo a Ceiba era necesario, lo que pasa es que la manera en que se hizo fue a destiempo y eso sí estuvo mal. Tenías que haber terminado la obra de la manera correcta porque no se sacaron bien los permisos. Ahora mismo tengo una orden administrativa de la EPA porque no se hicieron las cosas correctamente”, dijo Pérez.