UTIER reacciona ante anuncio de no venta de la AEE

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo reaccionó el jueves al anuncio que hizo el senador Larry Seilhamer de no vender las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La determinación de no vender los activos de la AEE es una noticia que no debe sorprender al país porque primero, los privatizadores o licitadores se retiraron ante la desconfianza y falta de credibilidad que tiene el director ejecutivo, José Ortiz y el Gobierno de Puerto Rico ante los escándalos con los contratos y la corrupción. Segundo, no hay duda alguna este proceso de privatizar iba a traer consigo un aumento en el costo energético y si a eso le sumas la situación económica del país, la situación del proceso de quiebra y el efecto que va a tener eso en la economía iba a redundar en que las expectativas de ganancia que tenían los privatizadores no se cumplieran. Y tercero, el abandono en el que José Ortiz ha permitido que estén las plantas hace que los licitadores pierdan interés en adquirirlas”, explicó Figueroa Jaramillo en comunicación escrita.

Añadió que el que pasen ahora a una Alianza Público Privada puede ser de mayor preocupación pues la compañía solo administraría las plantas.

“El que de una venta a una compañía se mueva a una APP deber ser de mayor preocupación para todos porque en este caso la propiedad es del pueblo, la APP no va a invertir porque solo administrarían las plantas y puede que luego nos devuelvan un elefante blanco como pasó con la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y ahora pagamos la tarifa más alta de agua porque el privatizador no invirtió y solo se llevó las ganancias”, expresó.