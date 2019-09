¡Increíble! Llega primer crucero con montaña rusa dentro del barco

Aunque parezca una broma, no lo es. La línea de cruceros Carnival se apresta a inaugurar en octubre del 2020, el primer barco que cuenta con una montaña rusa a bordo.

Se trata del Mardi Gras con capacidad para 6,680 pasajeros, que debuta con un rediseño de cabinas y cuenta con más experiencias para el disfrute de toda la familia.

“El Mardi Gras es un barco especial y cambia completamente la imagen de lo que es Carnival, porque no hay ningún barco, de los 26 que tiene la flota en la actualidad, que se parezca a este nuevo barco. En cada barco de Carnival hay algo especial. Lo hacemos así porque queremos que los turistas puedan disfrutar de cosas diferentes en cada uno”, describió Calvin Rodríguez, Business Development Manager de Carnival en entrevista con Metro.

Carnival es mucho más que diversión a bordo

Si bien es cierto que esta línea de cruceros se ha distinguido por sus alternativas de entretenimiento, estos barcos tienen mucho más para ofrecer.

Carnival es sinónimo de diversión pero también representa placer, relajación y descanso. De ahí su eslogan Choose fun, porque cada uno escoge su forma de esparcimiento. ¡Son infinitas las opciones de distracción!

“Carnival quiere que los pasajeros disfruten su tiempo en el barco como ellos prefieran. Contamos con espacios diseñados para estar en calma como el Serenity Deck, piscinas exclusivas para adultos, spa y áreas para disfrutar de lectura”, detalló Rodríguez.

Nuevos barcos y múltiples destinos

Más allá del Fascination, que sale desde Puerto Rico en ruta hacia el Caribe, Carnvial es una empresa multidestino. Alaska, el canal de Panamá, Colombia, Costa Rica y Los fiordos de Noruega en Europa, son solo algunos de los múltiples destinos que visita la flota.

“Carnival no solo ha remodelado la flota existente sino que está sacando barcos nuevos como el Horizon, el Panorama que viene ahora y el Mardi Gras que será el top of the line”, explicó Daphne Barbeito de Cruceros to Go.

Múltiples experiencias

Por otro lado, estos barcos cuentan una gama de restaurantes de especialidad y bares para todos los gustos.

Para los foodies ofrecen recorridos dentro de la cocina, tasting de martinis y degustación de whisky, entre mucho más.

Uno de los bares y restaurantes favoritos de los huéspedes en el recién remodelado Carnival Sunrise es el RedFrog Rum Bar, una especie de cervecería a bordo donde se puede participar de tours, el cual incluye una degustación de la cerveza artesanal elaborada durante el viaje.

Además, estos barcos cuentan con atmósferas de música latina y con personal que habla español.

Curiosidades y datos del Mardi Gras

Su nombre fue seleccionado en honor al primer barco de Carnival que zarpó en 1972 y se convirtió en un pionero del crucero en los Estados Unidos.

Es el primer crucero con una montaña rusa en su interior.

Tiene el primer restaurante en alta mar del reconocido chef Emeril John Lagassé, llamado Emeril Bistro 1396.

Es el primer barco en América del Norte impulsado por Gas Natural Licuado (GNL).

Este crucero debuta con un rediseño de cabinas y áreas nuevas para el disfrute de sus pasajeros. Las cabinas se distribuyen en familiares como la Family Harbor y suites más grandes y elegantes como la Excel Suite, que tendrá acceso exclusivo a Loft 19, un área exclusiva para el descanso total.

La primera salida del Mardi Gras será en Europa (9 días), luego saldrá de Nueva York (6 días) y finalmente llegará a Orlando (9 y 14 días), donde será su puerto base.

Carnival Sunrise

Con una inversión de 200 millones de dólares el otrora Carnival Triumph, fue completamente remodelado, lo que pudimos apreciar en una reciente visita que hizo a San Juan, Puerto Rico.

El Sunrise cuenta con tres restaurantes de especialidad el Bonsai Sushi, Cucina del Capitano (cocina italiana) y el Farenheit 555 Steakhouse. Adicional, ostenta el Guy’s Pig & Anchor Bar-b-que smokehouse, un restaurante informal al aire libre que ofrece los favoritos de la barbacoa creados por la estrella de Food Network, Guy Fieri.

Para más información puede comunicarse al 787-775-0777.