"Que no se sepa no quiere decir que no se está haciendo", dice Boria

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, defendió el miércoles su gestión ante el reclamo de varias organizaciones de mujeres que le exigen a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que declare un estado de emergencia.

"Muchas de las propuestas que están haciendo son cosas que usted debería estar haciendo en su oficina", se le cuestionó a la procuradora.

"(Son cosas) que estoy haciendo. El hecho de que no se conozca las cosas que se están haciendo, no significa que no se estén haciendo", dijo la procuradora a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre su parecer a las propuestas que pudo evaluar, Boria Vizcarrondo contestó que "gran parte de esas propuestas están implementadas. Que nadie las conozca es un asunto, pero sí están implementadas".

La procuradora mencionó que hay por lo menos tres de las propuestas que no se han puesto en vigor, porque no hay fondos.

La semana pasada, Vázquez Garced le requirió a las mujeres que participaron de la reunión cinco propuestas para atender la violencia de género.

A la fecha, han muerto 15 mujeres en incidentes de violencia de género.

Estas sometieron sus propuestas y están reunidas con la gobernadora para discutir las mismas.