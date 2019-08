¿Cómo estará el tiempo hoy, 24 de agosto, para la isla?

El cielo en la mañana de hoy se observó parcialmente nublado con unos aguaceros dispersos afectando el este, norte e interior de la isla, según el pronóstico que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió hoy.

Aunque hubo unos aguaceros aislados o dispersos continuaron moviéndose a través de las áreas anteriormente mencionadas, las cantidades de acumulación de lluvia fueron leves. La actividad de aguaceros es resultado de una onda tropical débil que se ha movido sobre las aguas del Caribe.

La onda y su humedad asociada se esperan que continúen produciendo aguaceros aislados a dispersos a través del este, norte e interior de la isla durante la tarde.

Más tarde en el día de hoy, se espera que la humedad continúe avanzando hacia el oeste. La combinación de humedad en los niveles bajos, los efectos locales, y el calor diurno iniciarán los aguaceros y tronadas aisladas a través del interior y oeste de Puerto Rico. Los modelos más recientes muestran bandas de aguaceros desarrollándose a través de las áreas metropolitanas de la isla y pudiera causar inundaciones urbanas y de riachuelos.

Afternoon’s Forecast: Showers and thunderstorms are expected across northern half of PR.

Pronóstico para la tarde: Se esperan aguaceros y tronadas para la mitad norte de Puerto Rico.#prwx #usviwx pic.twitter.com/ZHFAa2K2FN

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 24, 2019