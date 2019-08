Tesla explota en llamas luego de chocar contra un camión en Rusia

View this post on Instagram

Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась… #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire